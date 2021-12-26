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https://arabic.sputniknews.com/20211226/السماح-للاعبين-الأفارقة-بالبقاء-مع-أنديتهم-حتى-3-يناير-1054575622.html
السماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
السماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:50+0000
2021-12-26T12:50+0000
أفريقيا
كرة القدم
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وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية، بحسب ما نقلت "رويترز".وقال الاتحاد الافريقي في خطاب أرسل اليوم الأحد إلى المنتدي الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية "اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم".وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الافريقية في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إن الاتحاد الافريقي سيقدم بعض التسهيلات للأندية.
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أفريقيا, كرة القدم

السماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير

12:50 GMT 26.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEمحمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول
محمد صلاح مع ساديو ماني في لفريق ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.
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وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.
لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر كانون الأول والثالث من يناير كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.
وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال الاتحاد الافريقي في خطاب أرسل اليوم الأحد إلى المنتدي الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية "اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم".
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الافريقية في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.
لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إن الاتحاد الافريقي سيقدم بعض التسهيلات للأندية.
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