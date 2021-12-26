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الشرطة الإسرائيلية تعتقل حارسين للمسجد الأقصى
الشرطة الإسرائيلية تعتقل حارسين للمسجد الأقصى
ألقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، القبض على ثلاثة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، بينهم حارسان أثناء عملهم في المسجد الأقصى . 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T10:13+0000
2021-12-26T10:14+0000
القدس
المسجد الأقصى
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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الدائرة أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى، وفرضت حصارا على جميع أبوابه.وذكرت أن الشرطة هددت باقتحام المصلى من أجل اعتقال الحارس، مشيرة إلى أنها استدعت المزيد من عناصرها.وقالت إن قوات الشرطة ألقت القبض على حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد أن حاصرته داخل قبة الصخرة، ثم اقتادته لأحد مراكزها في مدينة القدس، لإجراء تحقيق.وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني وموظف الأوقاف رائد زغير أثناء ممارسة عملهما في المسجد.وفي إطار متصل اقتحمت قوات من الشرطة وجهاز المخابرات الإسرائيلي منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في جبل المكبر وعاثت فيه خرابا.ونقلت الوكالة عن ابنته أن القوات الإسرائيلية تركت لوالدها بكيرات استدعاء للتحقيق معه.وكان بكيرات قد اعتقل مؤخرا بالقرب من باب الأسباط، ولكن تم الإفراج عنه في وقت لاحق شريطة إبعاده عن المسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة.
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القدس, المسجد الأقصى

الشرطة الإسرائيلية تعتقل حارسين للمسجد الأقصى

10:13 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 10:14 GMT 26.12.2021)
© REUTERS / AMMAR AWADضباط الشرطة الإسرائيلية يقومون بتأمين المنطقة في أعقاب إطلاق نار في محيد المسجد الأقصى في القدس
ضباط الشرطة الإسرائيلية يقومون بتأمين المنطقة في أعقاب إطلاق نار في محيد المسجد الأقصى في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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ألقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، القبض على ثلاثة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، بينهم حارسان أثناء عملهم في المسجد الأقصى .
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الدائرة أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى، وفرضت حصارا على جميع أبوابه.
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وذكرت أن الشرطة هددت باقتحام المصلى من أجل اعتقال الحارس، مشيرة إلى أنها استدعت المزيد من عناصرها.
وقالت إن قوات الشرطة ألقت القبض على حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد أن حاصرته داخل قبة الصخرة، ثم اقتادته لأحد مراكزها في مدينة القدس، لإجراء تحقيق.
وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني وموظف الأوقاف رائد زغير أثناء ممارسة عملهما في المسجد.
وفي إطار متصل اقتحمت قوات من الشرطة وجهاز المخابرات الإسرائيلي منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في جبل المكبر وعاثت فيه خرابا.
ونقلت الوكالة عن ابنته أن القوات الإسرائيلية تركت لوالدها بكيرات استدعاء للتحقيق معه.
وكان بكيرات قد اعتقل مؤخرا بالقرب من باب الأسباط، ولكن تم الإفراج عنه في وقت لاحق شريطة إبعاده عن المسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة.
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