الشرطة الإسرائيلية تعتقل حارسين للمسجد الأقصى

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الدائرة أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى، وفرضت حصارا على جميع أبوابه.وذكرت أن الشرطة هددت باقتحام المصلى من أجل اعتقال الحارس، مشيرة إلى أنها استدعت المزيد من عناصرها.وقالت إن قوات الشرطة ألقت القبض على حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد أن حاصرته داخل قبة الصخرة، ثم اقتادته لأحد مراكزها في مدينة القدس، لإجراء تحقيق.وفي وقت لاحق من صباح اليوم اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني وموظف الأوقاف رائد زغير أثناء ممارسة عملهما في المسجد.وفي إطار متصل اقتحمت قوات من الشرطة وجهاز المخابرات الإسرائيلي منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في جبل المكبر وعاثت فيه خرابا.ونقلت الوكالة عن ابنته أن القوات الإسرائيلية تركت لوالدها بكيرات استدعاء للتحقيق معه.وكان بكيرات قد اعتقل مؤخرا بالقرب من باب الأسباط، ولكن تم الإفراج عنه في وقت لاحق شريطة إبعاده عن المسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة.