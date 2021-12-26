الصحة الإسرائيلية توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص فايزر

وقالت في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "أصدرت وزارة الصحة تصريحا طارئا لعقار Paxlovid، المضاد للفيروسات والتابع لشركة فايرز لعلاج كورونا".وأضافت: "وقعت وزارة الصحة وفايزر اتفاقا لشراء الدواء، ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".وتابعت: "هذا دواء مضاد للفيروسات يُعطى على شكل أقراص، وهو مخصص لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا بشكل كبير".وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن "الدواء الجديد مخصص للعلاج المنزلي، ويجب أن يعطى ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض".وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن الأقراص تقلل من الخطر النسبي للإصابة بأعراض خطيرة جراء كورونا ودخول المستشفى والوفاة بنسبة 89% في المرضى الذين عولجوا في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض.يشار إلى أن دواء فايزر حصل الأسبوع الماضي على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بعد اختباره.