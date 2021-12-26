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الصحة الإسرائيلية توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص فايزر
الصحة الإسرائيلية توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص فايزر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، الموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "فايزر" المخصصة لعلاج فيروس كورونا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:14+0000
2021-12-26T17:14+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وقالت في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "أصدرت وزارة الصحة تصريحا طارئا لعقار Paxlovid، المضاد للفيروسات والتابع لشركة فايرز لعلاج كورونا".وأضافت: "وقعت وزارة الصحة وفايزر اتفاقا لشراء الدواء، ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".وتابعت: "هذا دواء مضاد للفيروسات يُعطى على شكل أقراص، وهو مخصص لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا بشكل كبير".وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن "الدواء الجديد مخصص للعلاج المنزلي، ويجب أن يعطى ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض".وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن الأقراص تقلل من الخطر النسبي للإصابة بأعراض خطيرة جراء كورونا ودخول المستشفى والوفاة بنسبة 89% في المرضى الذين عولجوا في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض.يشار إلى أن دواء فايزر حصل الأسبوع الماضي على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بعد اختباره.
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إسرائيل, فيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص فايزر

17:14 GMT 26.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، الموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص شركة "فايزر" المخصصة لعلاج فيروس كورونا.
وقالت في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "أصدرت وزارة الصحة تصريحا طارئا لعقار Paxlovid، المضاد للفيروسات والتابع لشركة فايرز لعلاج كورونا".
وأضافت: "وقعت وزارة الصحة وفايزر اتفاقا لشراء الدواء، ومن المتوقع أن يصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".
وقالت: "يمنع الدواء نشاط إنزيم البروتياز الضروري في عملية تكاثر الفيروس في الجسم".
وتابعت: "هذا دواء مضاد للفيروسات يُعطى على شكل أقراص، وهو مخصص لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات كورونا بشكل كبير".
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن "الدواء الجديد مخصص للعلاج المنزلي، ويجب أن يعطى ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض".
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن الأقراص تقلل من الخطر النسبي للإصابة بأعراض خطيرة جراء كورونا ودخول المستشفى والوفاة بنسبة 89% في المرضى الذين عولجوا في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض.
يشار إلى أن دواء فايزر حصل الأسبوع الماضي على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بعد اختباره.
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