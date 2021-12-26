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الصحة السعودية تعلن تزايد نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون في المملكة
الصحة السعودية تعلن تزايد نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون في المملكة
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بأن نسبة الإصابة بمتحور فيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون تتزايد في المملكة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T14:56+0000
2021-12-26T14:56+0000
فيروس كورونا
السعودية
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وقال محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون".وأضاف: "لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة".وأكد العبد العالي على أن "كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد".ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية للحصول على "الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات".
السعودية
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فيروس كورونا, السعودية

الصحة السعودية تعلن تزايد نسبة الإصابة بمتحور أوميكرون في المملكة

14:56 GMT 26.12.2021
© AP Photo / Amr Nabilمدينة جدة، السعودية يونيو 2020
مدينة جدة، السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بأن نسبة الإصابة بمتحور فيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون تتزايد في المملكة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وقال محمد العبد العالي، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "دول العالم تشهد موجة ارتفاعات لحالات فيروس كورونا غالبها مرتبط بالمتحور أوميكرون".
وأضاف: "لدينا في المملكة نسبة من متحور ⁧أوميكرون⁩، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة".
وأكد العبد العالي على أن "كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد".
ودعا المتحدث باسم الصحة السعودية للحصول على "الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات".
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