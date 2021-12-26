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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الكرملين-نأمل-أن-يكون-إطلاق-تسيركون-بمثابة-ملاحظة-مقنعة-للغرب-1054586226.html
الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق "تسيركون" بمثابة ملاحظة مقنعة للغرب
الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق "تسيركون" بمثابة ملاحظة مقنعة للغرب
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل في أن يجعل إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي نداءات موسكو الأمنية أكثر إلحاحا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:03+0000
2021-12-26T16:03+0000
رصد عسكري
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وقال بيسكوف على الهواء في قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "نأمل أن تصبح الملاحظات أكثر إقناعًا بهذه الطريقة".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.وقال بوتين: "الليلة، أو بالأحرى في الصباح، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، هذا هو أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية".وتابع: "أشكر الجميع على هذه النتيجة وأوجه لجميع المطورين والمصممين والمهندسين والعاملين وجميع المشاركين في هذا العمل أصدق عبارات الامتنان".وفي وقت سابق، نشرت وزارت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتجربة ناجحة فردية للصاروخ.يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كيلومتر، أي أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفاعلية نفسها.
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رصد عسكري

الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق "تسيركون" بمثابة ملاحظة مقنعة للغرب

16:03 GMT 26.12.2021
© Sputnikروسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل في أن يجعل إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي نداءات موسكو الأمنية أكثر إلحاحا.
وقال بيسكوف على الهواء في قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "نأمل أن تصبح الملاحظات أكثر إقناعًا بهذه الطريقة".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.
وقال بوتين: "الليلة، أو بالأحرى في الصباح، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، هذا هو أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية".
وأضاف بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم: "تم إجراء الاختبارات بنجاح وبدون أخطاء، إن هذا حدث عظيم في البلاد وخطوة مهمة في زيادة أمن روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية".
وتابع: "أشكر الجميع على هذه النتيجة وأوجه لجميع المطورين والمصممين والمهندسين والعاملين وجميع المشاركين في هذا العمل أصدق عبارات الامتنان".
وفي وقت سابق، نشرت وزارت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتجربة ناجحة فردية للصاروخ.
يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.
تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كيلومتر، أي أكثر من 10 آلاف كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفاعلية نفسها.
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