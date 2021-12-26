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https://arabic.sputniknews.com/20211226/اللجنة-الأمنية-في-الخرطوم-إصابة-58-شرطيا-بمظاهرات-الأمس-1054571627.html
اللجنة الأمنية في الخرطوم: إصابة 58 شرطيا بمظاهرات الأمس
اللجنة الأمنية في الخرطوم: إصابة 58 شرطيا بمظاهرات الأمس
أعلنت السلطات السودانية إصابة 58 شرطيا في الاحتجاجات التي أقيمت أمس السبت . 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:42+0000
2021-12-26T11:42+0000
مظاهرات
أخبار السودان اليوم
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وحسب بيان للجنة الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، نقله التلفزيون الرسمي، فإن 58 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات يوم أمس ضد الحكم العسكري.وأوضح البيان أن القوات الأمنية أوقفت 114 شخصا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم.وذكرت تقارير إعلامية أن خدمات الإنترنت قد تم قطعها منذ الصباح الباكر أمس السبت، فيما أكدت مشاركة آلاف السودانيين في المظاهرات.من جهته دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى السماح بعودة خدمات الإنترنت بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة هناك، كما حث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم.وقال بيرتس في تغريدة على "تويتر"، أمس السبت، إنه "من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة".
https://arabic.sputniknews.com/20211225/المبعوث-الأممي-إلى-السودان-يحث-قوات-الأمن-لحماية-المظاهرات-ويدعو-لعودة-الإنترنت--1054541707.html
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مظاهرات, أخبار السودان اليوم

اللجنة الأمنية في الخرطوم: إصابة 58 شرطيا بمظاهرات الأمس

11:42 GMT 26.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعلنت السلطات السودانية إصابة 58 شرطيا في الاحتجاجات التي أقيمت أمس السبت .
وحسب بيان للجنة الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، نقله التلفزيون الرسمي، فإن 58 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات يوم أمس ضد الحكم العسكري.
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
المبعوث الأممي إلى السودان يحث قوات الأمن لحماية المظاهرات ويدعو لعودة الإنترنت
أمس, 10:29 GMT
وأوضح البيان أن القوات الأمنية أوقفت 114 شخصا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمتهم.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، قد شهدت أمس السبت تظاهرات دعت إليها قوى سياسية سودانية، تحت شعار "عودة الجنود إلى الثكنات".

وذكرت تقارير إعلامية أن خدمات الإنترنت قد تم قطعها منذ الصباح الباكر أمس السبت، فيما أكدت مشاركة آلاف السودانيين في المظاهرات.

وقد أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين وصلوا إلى مناطق قريبة من القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.

من جهته دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، إلى السماح بعودة خدمات الإنترنت بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة هناك، كما حث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم.
وقال بيرتس في تغريدة على "تويتر"، أمس السبت، إنه "من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة".
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