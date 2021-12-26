https://arabic.sputniknews.com/20211226/المتحدث-باسم-الرئاسة-الروسية-توسع-الناتو-مسألة-حياة-أو-موت-بالنسبة-لروسيا-1054583468.html

المتحدث باسم الرئاسة الروسية: توسع الناتو مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية: توسع الناتو مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن بلاده "لا تقبل بأي تصعيد جديد في شرق أوكرانيا، حيث سيكون بمقربة من الحدود الروسية"، مشيرا إلى... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T15:03+0000

2021-12-26T15:03+0000

2021-12-26T15:03+0000

روسيا

رصد عسكري

الناتو

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وفي حديث لقناة "روسيا 1"، قال بيسكوف: "يطالبوننا بعدم اتخاذ إجراءات تصعيدية، لكن لا أحد يدعو أوكرانيا لذلك، لا أحد يقول لأوكرانيا إن أي تصعيد أو حرب أهلية أخرى لن يكون مقبولا، لن يكون مقبولا لنا، لأنه سيكون بجوار حدودنا، وهناك مواطنون روس يعيشون هناك وبلادنا لا يمكنها تجاهل مصيرهم".وأدان بيسكوف الدول الغربية بسبب "مواقفها المتحيزة فيما يخص الصراع في شرق أوكرانيا".كما أكد بيسكوف أيضا أن "الصراع في تلك المنطقة لا يجب حله عسكريا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، أن مسألة عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإبعاد الأسلحة التي تهدد أمن روسيا عن حدودها ستكون القضية الرئيسية في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر قناة "روسيا 1" في برنامج مع الصحفي بافيل زاروبين، أن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس".وقال بوتين: "يمكن أن يكون (رد روسيا) مختلفا للغاية. يعتمد على المقترحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون".وأضاف أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".وأشار: "ولكن، أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية. بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

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روسيا, رصد عسكري, الناتو