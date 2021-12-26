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المشري يحمل البرلمان والمفوضية والقضاء مسؤولية فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
المشري يحمل البرلمان والمفوضية والقضاء مسؤولية فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
حمل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقضاء المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:08+0000
2021-12-26T16:08+0000
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قال المشري، اليوم الأحد، خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، إن رؤية المجلس للحل السياسي في ليبيا بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تتلخص في خيارين بشأن إجراء الانتخابات.وأوضح المشري، بأن الخيارين "أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز 30 يونيو/ حزيران المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السطلة التنفيذية الموجودة".والخيار الثاني، وفقا للمشري، "توجه عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب لتعديل السطلة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة".وحمل المشري البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات والقضاء مسؤولية الفشل في التوصل لإجراء الانتخابات في موعدها، وطالب البرلمان بـ"التوافق وعدم القفز على الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي لإنجاح المرحلة القادمة".وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن "المجلس نأى بنفسه عن المشاركة في المهزلة حتى لا يتحمل تبعات فشلها" (في إشارة إلى إجراء الانتخابات).وقال المشري إن بعد الفشل في التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها "أصبحت كل جهة تحمّل المسؤولية للآخر وكل طرف يتبرأ من الموضوع".وشدد على أن "ثالوثا يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهو مجلس النواب والمفوضية التي حاولت فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، والقضاء الذي تعرض لضغوط ولم يقدر على العمل بكل حيادية".
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أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

المشري يحمل البرلمان والمفوضية والقضاء مسؤولية فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

16:08 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / -
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حمل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقضاء المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والذي كان مقررا له 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
قال المشري، اليوم الأحد، خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، إن رؤية المجلس للحل السياسي في ليبيا بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تتلخص في خيارين بشأن إجراء الانتخابات.
وأوضح المشري، بأن الخيارين "أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز 30 يونيو/ حزيران المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السطلة التنفيذية الموجودة".
والخيار الثاني، وفقا للمشري، "توجه عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب لتعديل السطلة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة".
وحمل المشري البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات والقضاء مسؤولية الفشل في التوصل لإجراء الانتخابات في موعدها، وطالب البرلمان بـ"التوافق وعدم القفز على الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي لإنجاح المرحلة القادمة".
وشدد المشري على أن أي "عمل سيقوم به مجلس النواب بطريقة منفردة سيكون مآله الفشل".
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن "المجلس نأى بنفسه عن المشاركة في المهزلة حتى لا يتحمل تبعات فشلها" (في إشارة إلى إجراء الانتخابات).
وقال المشري إن بعد الفشل في التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها "أصبحت كل جهة تحمّل المسؤولية للآخر وكل طرف يتبرأ من الموضوع".
وشدد على أن "ثالوثا يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهو مجلس النواب والمفوضية التي حاولت فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، والقضاء الذي تعرض لضغوط ولم يقدر على العمل بكل حيادية".
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