اليابان تعلن عن اكتشاف حالتي إصابة بـ"أوميكرون" في محافظة إيتشي وسط البلاد

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن حاكم أيتشي هيديكي أومورا، اليوم الأحد، فقد أكد وجود حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد في المحافظة الواقعة وسط اليابان.وقال أومورا إنه تم العثور على العدوى في فتاة مراهقة ووالدتها، ولم يسافر أي منهما إلى الخارج مؤخرًا، في حين أن طريق انتقال العدوى غير واضح.وقالت مصادر حكومية إن الحكومة تريد تسريع استيراد اللقاح وتقصير الوقت بين أول جرعتين واللقاح المعزز، من ثمانية أشهر إلى ستة أشهر.وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها حوالي 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.
وقال أومورا إنه تم العثور على العدوى في فتاة مراهقة ووالدتها، ولم يسافر أي منهما إلى الخارج مؤخرًا، في حين أن طريق انتقال العدوى غير واضح.
وكانت رئاسة الوزراء اليابانية قد أعلنت أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد تحدث مؤخرا مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، والذي يعتبر أكبر مورد للقاحات كوفيد في البلاد وسط تقارير إعلامية بأنه سيسعى إلى تسريع برنامج الحقن المعزز.
وقالت مصادر حكومية إن الحكومة تريد تسريع استيراد اللقاح وتقصير الوقت بين أول جرعتين واللقاح المعزز، من ثمانية أشهر إلى ستة أشهر.
وعللت هذا التوجه بوجود قلق متزايد بشأن متغير أوميكرون، والذي تم اكتشاف أكثر من 30 حالة منه في اليابان أثناء فحص المطار والحجر الصحي.
وقد تعاقدت اليابان على تلقي 120 مليون جرعة من لقاح فايزر العام المقبل ولديها حوالي 16 مليونًا في المخزون اعتبارًا من هذا الشهر.