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https://arabic.sputniknews.com/20211226/بابا-الفاتيكان-يصف-انخفاض-معدل-المواليد-في-إيطاليا-بـالمأساة-1054578600.html
بابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
بابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، انخفاض معدل المواليد في إيطاليا، بأنه مأساة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T13:30+0000
2021-12-26T13:30+0000
إيطاليا
انخفاض معدل المواليد
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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ووفقا لخطابه الأسبوعي، اليوم الأحد، فقد أعرب البابا عن أسفه لتراجع معدل المواليد في إيطاليا، محذرا من أن هذا التراجع يمثل تهديدا لمستقبل البلاد.وقال البابا في خطابه أمام كنيسة القديس بطرس: "الشتاء الديموغرافي هو مصدر قلق حقيقي، على الأقل هنا في إيطاليا".وأوضح أن "الكثير من الناس يبدو أنهم فقدوا الرغبة في إنجاب الأطفال"، لافتا إلى أن "كثيرا من الأزواج يفضلون البقاء دون أطفال أو إنجاب طفل واحد فقط".وكان مكتب الإحصاء الوطني قد أكد هذا الشهر أن المواليد في إيطاليا سجلوا العام الماضي أدنى مستوى منذ توحيد الأمة عام 1861، مع انخفاض هذا الرقم للعام الثاني عشر على التوالي.وقال المكتب إن هناك 404892 مولودًا في إيطاليا العام الماضي، بانخفاض 15192 عن عام 2019.وأكد أن هذا التراجع في المواليد استمر العام الحالي 2021، مضيفًا أن جائحة كورونا، يبدو أنها عامل في الانخفاض.
https://arabic.sputniknews.com/20190221/البابا-يتعهد-إجراءات-ملموسة-استغلال-القساوسة-الأطفال-جنسيا-1039219485.html
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إيطاليا, انخفاض معدل المواليد, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"

13:30 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Vatican Media بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Vatican Media
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وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، انخفاض معدل المواليد في إيطاليا، بأنه مأساة.
ووفقا لخطابه الأسبوعي، اليوم الأحد، فقد أعرب البابا عن أسفه لتراجع معدل المواليد في إيطاليا، محذرا من أن هذا التراجع يمثل تهديدا لمستقبل البلاد.
البابا فرانسيس في الاجتماع حول أزمة الإساءة الجنسية العالمية في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2019
البابا يتعهد: سنتخذ إجراءات "ملموسة" ضد استغلال القساوسة للأطفال جنسيا
21 فبراير 2019, 12:32 GMT
وقال البابا في خطابه أمام كنيسة القديس بطرس: "الشتاء الديموغرافي هو مصدر قلق حقيقي، على الأقل هنا في إيطاليا".
وأوضح أن "الكثير من الناس يبدو أنهم فقدوا الرغبة في إنجاب الأطفال"، لافتا إلى أن "كثيرا من الأزواج يفضلون البقاء دون أطفال أو إنجاب طفل واحد فقط".

وعلّق البابا على ذلك قائلا: "إنها مأساة، تتعارض مع عائلاتنا ومستقبل بلادنا".

وكان مكتب الإحصاء الوطني قد أكد هذا الشهر أن المواليد في إيطاليا سجلوا العام الماضي أدنى مستوى منذ توحيد الأمة عام 1861، مع انخفاض هذا الرقم للعام الثاني عشر على التوالي.
وقال المكتب إن هناك 404892 مولودًا في إيطاليا العام الماضي، بانخفاض 15192 عن عام 2019.

وبالنسبة لحالات الوفيات، أكد مكتب الإحصاء أنه كان هناك 746146 حالة وفاة في عام 2020، حيث انخفض عدد السكان إلى 59.3 مليون.

وأكد أن هذا التراجع في المواليد استمر العام الحالي 2021، مضيفًا أن جائحة كورونا، يبدو أنها عامل في الانخفاض.
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