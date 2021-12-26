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https://arabic.sputniknews.com/20211226/بالأسماء-غياب-8-لاعبين-من-الأهلي-أمام-فيوتشر-في-الدوري-المصري-1054586403.html
بالأسماء... غياب 8 لاعبين من الأهلي أمام فيوتشر في الدوري المصري
بالأسماء... غياب 8 لاعبين من الأهلي أمام فيوتشر في الدوري المصري
تتوجه أنظار متابعي الدوري المصري في مصر والعالم العربي إلى المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وفيوتشر في الجولة السابعة للبطولة والمقرر إقامتها في السادسة مساء... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:04+0000
2021-12-26T16:04+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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وحسب بوابة "الأهرام"، يغيب 8 لاعبين من الأهلي عن هذه المباراة.وأضافت "الأهرام"، أن اللاعبين هم عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة وأيمن أشرف للإجهاد ومحمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود لأسباب فنية.وكان الأهلي أعلن أمس السبت، قائمته للمباراة وضمت محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشرحراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، رامي ربيعة (محمد هاني).خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.يذكر أن الأهلي خاض 6 جولات ببطولة الدوري، وحقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، احتل بها وصافة جدول الدوري بفارق نقطة عن الزمالك صاحب الـ19 نقطة من 8 جولات. بينما جمع فيوتشر 7 نقاط من أصل 6 جولات ليحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

بالأسماء... غياب 8 لاعبين من الأهلي أمام فيوتشر في الدوري المصري

16:04 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / -
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تتوجه أنظار متابعي الدوري المصري في مصر والعالم العربي إلى المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وفيوتشر في الجولة السابعة للبطولة والمقرر إقامتها في السادسة مساء بتوقيت غرينتش (الثامنة بتوقيت القاهرة)، اليوم الأحد.
وحسب بوابة "الأهرام"، يغيب 8 لاعبين من الأهلي عن هذه المباراة.
وأضافت "الأهرام"، أن اللاعبين هم عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة وأيمن أشرف للإجهاد ومحمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود لأسباب فنية.
وكان الأهلي أعلن أمس السبت، قائمته للمباراة وضمت محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
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24 ديسمبر, 13:21 GMT

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، رامي ربيعة (محمد هاني).
خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات.
يذكر أن الأهلي خاض 6 جولات ببطولة الدوري، وحقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، احتل بها وصافة جدول الدوري بفارق نقطة عن الزمالك صاحب الـ19 نقطة من 8 جولات.
بينما جمع فيوتشر 7 نقاط من أصل 6 جولات ليحتل المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري.
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