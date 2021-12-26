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https://arabic.sputniknews.com/20211226/بايدن-حزين-لوفاة-رئيس-أساقفة-جنوب-أفريقيا-1054593497.html
بايدن "حزين" لوفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا
بايدن "حزين" لوفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه حزين بعد علمه بوفاة ديزموند توتو. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:31+0000
2021-12-26T19:31+0000
2021-12-26T19:31+0000
أخبار أمريكا
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واعتبر بايدن أن إرث رئيس الأساقفة في جنوب أفريقيا، يتجاوز الحدود "ويتردد عبر العصور".وفي بيان مشترك لبايدن وزوجته جيل بايدن، أشاد الرئيس "بالشجاعة والوضوح لأحد رموز مناهضة الفصل العنصري" الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاما.وقال بايدن، إن ديزموند، دعا لخلق عالم أفضل وأكثر حرية ومساواة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أمريكا
بايدن "حزين" لوفاة رئيس أساقفة جنوب أفريقيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه حزين بعد علمه بوفاة ديزموند توتو.
واعتبر بايدن أن إرث رئيس الأساقفة في
جنوب أفريقيا
، يتجاوز الحدود "ويتردد عبر العصور".
وفي بيان مشترك لبايدن وزوجته جيل بايدن، أشاد الرئيس "بالشجاعة والوضوح لأحد رموز مناهضة الفصل العنصري" الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاما.
وقال بايدن، إن ديزموند، دعا لخلق عالم أفضل وأكثر حرية ومساواة.