https://arabic.sputniknews.com/20211226/بلومبرغ-التطعيم-ضد-كورونا-هو-الأكبر-في-التاريخ-ويقترب-من-9-مليار-ملقح--1054595611.html

بلومبرغ: التطعيم ضد كورونا هو الأكبر في التاريخ ويقترب من 9 مليار ملقح

بلومبرغ: التطعيم ضد كورونا هو الأكبر في التاريخ ويقترب من 9 مليار ملقح

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن عدد الملقحين ضد كورونا حتى الآن بلغ 8.95 مليار إنسان، ما يجعلها حملة التطعيم الأكبر في التاريخ. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T21:02+0000

2021-12-26T21:02+0000

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وأضافت الوكالة أن البيانات التي كشفت عنها إحصاءاتها الخاصة تشير إلى أن معدل التلقيح الذي تم الحصول عليه حتى الآن حول العالم يبلغ 116 جرعة لكل 100 شخص، بواقع 43.4 مليون جرعة يوميا.وتوقعت الوكالة أنه في حال الاستمرار على هذا المعدل سيتلقى 75% من سكان العالم جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل في غضون 5 أشهر فقط، وهي النسبة المطلوبة لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.يشار إلى أنه تم الوصول إلى تطعيم 75% من الشعب بجرعة واحدة على الأقل لدى 38 دولة، حيث يرتفع معدل التلقيح في الدول ذات الدخل المرتفع أسرع بـ10 مرات مقارنة بالدول منخفضة الدخل.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الإكوادورية في بيان بأن "الإكوادور تعلن أن التطعيم ضد كورونا إلزامي. وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الوبائي الحالي: زيادة الإصابات وانتشار أنواع جديدة مثيرة للقلق مثل "أوميكرون"، وفق وكالة "رويترز".وبهذا القرار أصبحت الإكوادور الدولة الأولى في العالم التي تفرض اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" على الأطفال والبالغين بعد انتشار متحور"أوميكرون" فيها.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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