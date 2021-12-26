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https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوتين-الضمانات-الأمنية-موضوعة-في-إطار-معين-ومن-المهم-التوصل-إلى-اتفاقات-1054576138.html
بوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
بوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام الضمانات الأمنية يضع جميع المشاركين في هذه العملية ضمن إطار معين، مشيرا إلى أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن تتوصل إلى... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:29+0000
2021-12-26T12:29+0000
روسيا
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وقال بوتين في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد "هذا يضع جميع المشاركين في هذه العملية ضمن إطار معين. ولكن بالنسبة لنا هناك هدف واحد فقط- التوصل إلى اتفاقيات من شأنها ضمان أمن روسيا ومواطنيها اليوم وعلى المدى الطويل".وأضاف بوتين أن الرد العسكري التقني في غياب الضمانات الأمنية لروسيا يمكن أن يكون مختلفا تماما، لكنه يأمل أن يكون من الممكن تحقيق نتيجة مفاوضات دبلوماسية "يمكن أن يكون مختلفا جدا. هذا يعتمد على الاقتراحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون"، مشيرا إلى أنه "لكني آمل أن يكون الأمر متشابها، لم نقدم شيئا للتعتيم ووقف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية. وبغية تحقيق نتيجة دبلوماسية تفاوضية مجسدة كما قلت قانونيا في إطار الوثائق التي اقترحناها. هذا ما سنكافح من أجله".في 17 كانون الأول (ديسمبر)، نشرت روسيا مسودة اقتراحات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والتي تتضمن، على وجه الخصوص، أحكاما بشأن الضمانات المتبادلة للأمن في أوروبا، بشأن عدم نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في متناول كل منهما ورفض المزيد من توسع الناتو، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوتين-قد-يكون-رد-روسيا-على-توسع-الناتو-شرقا-مختلفا-للغاية-1054568337.html
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روسيا

بوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات

12:29 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام الضمانات الأمنية يضع جميع المشاركين في هذه العملية ضمن إطار معين، مشيرا إلى أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن تتوصل إلى اتفاقات بشأن أمن البلاد.
وقال بوتين في مقابلة مع بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد "هذا يضع جميع المشاركين في هذه العملية ضمن إطار معين. ولكن بالنسبة لنا هناك هدف واحد فقط- التوصل إلى اتفاقيات من شأنها ضمان أمن روسيا ومواطنيها اليوم وعلى المدى الطويل".
وأضاف بوتين أن الرد العسكري التقني في غياب الضمانات الأمنية لروسيا يمكن أن يكون مختلفا تماما، لكنه يأمل أن يكون من الممكن تحقيق نتيجة مفاوضات دبلوماسية "يمكن أن يكون مختلفا جدا. هذا يعتمد على الاقتراحات التي سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون"، مشيرا إلى أنه "لكني آمل أن يكون الأمر متشابها، لم نقدم شيئا للتعتيم ووقف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية. وبغية تحقيق نتيجة دبلوماسية تفاوضية مجسدة كما قلت قانونيا في إطار الوثائق التي اقترحناها. هذا ما سنكافح من أجله".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
بوتين: قد يكون رد روسيا على توسع الناتو شرقا مختلفا للغاية
09:10 GMT
في 17 كانون الأول (ديسمبر)، نشرت روسيا مسودة اقتراحات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والتي تتضمن، على وجه الخصوص، أحكاما بشأن الضمانات المتبادلة للأمن في أوروبا، بشأن عدم نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في متناول كل منهما ورفض المزيد من توسع الناتو، بما في ذلك على حساب جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
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