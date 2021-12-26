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https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوتين-مازحا-عن-كيف-سيقضي-ليلة-رأس-السنة-سأستمع-إلى-تهنئة-الرئيس-1054588589.html
بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خططه لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة وكيف يقوم بشراء الهدايا لأحفاده في هذه المناسبة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:58+0000
2021-12-26T16:58+0000
2021-12-26T16:58+0000
روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في حديثه لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، إنه سيحتفل مع عائلته وأقربائه برأس السنة الجديدة.وتابع الرئيس الروسي مازحا: "سأستمع لخطاب الرئيس... تهنئة الرئيس".وردا على سؤال حول كيف يقوم باختيار وشراء هدايا العام الجديد لأحفاده، أجاب بوتين بأنه يحاول اختيار هدايا لأحفاده بنفسه، رغم أنه لا يذهب للتسوق.وتابع: "للأسف، لا أذهب للتسوق. ولكن الآن هناك فرصة لاختيار شيء ما بطرق أخرى، وأنا أحاول القيام بذلك بنفسي، وآمل أن تنال إعجابهم".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-يجيب-مازحا-عن-سبب-عدم-اصطحاب-رئيس-الوزراء-إلى-التايغا-1054494497.html
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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خططه لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة وكيف يقوم بشراء الهدايا لأحفاده في هذه المناسبة.
و
قال بوتين في حديثه
لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، إنه سيحتفل مع عائلته وأقربائه برأس السنة الجديدة.
وتابع الرئيس الروسي مازحا: "سأستمع لخطاب الرئيس... تهنئة الرئيس".
وردا على سؤال حول
كيف يقوم باختيار وشراء هدايا العام الجديد لأحفاده
، أجاب بوتين بأنه يحاول اختيار هدايا لأحفاده بنفسه، رغم أنه لا يذهب للتسوق.
وتابع: "للأسف، لا أذهب للتسوق. ولكن الآن هناك فرصة لاختيار شيء ما بطرق أخرى، وأنا أحاول القيام بذلك بنفسي، وآمل أن تنال إعجابهم".