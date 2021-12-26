تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوتين-مازحا-عن-كيف-سيقضي-ليلة-رأس-السنة-سأستمع-إلى-تهنئة-الرئيس-1054588589.html
بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خططه لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة وكيف يقوم بشراء الهدايا لأحفاده في هذه المناسبة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:58+0000
2021-12-26T16:58+0000
روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054478159_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_a4cc2e77d023e59f2df07eacf5994a01.jpg
وقال بوتين في حديثه لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، إنه سيحتفل مع عائلته وأقربائه برأس السنة الجديدة.وتابع الرئيس الروسي مازحا: "سأستمع لخطاب الرئيس... تهنئة الرئيس".وردا على سؤال حول كيف يقوم باختيار وشراء هدايا العام الجديد لأحفاده، أجاب بوتين بأنه يحاول اختيار هدايا لأحفاده بنفسه، رغم أنه لا يذهب للتسوق.وتابع: "للأسف، لا أذهب للتسوق. ولكن الآن هناك فرصة لاختيار شيء ما بطرق أخرى، وأنا أحاول القيام بذلك بنفسي، وآمل أن تنال إعجابهم".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-يجيب-مازحا-عن-سبب-عدم-اصطحاب-رئيس-الوزراء-إلى-التايغا-1054494497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054478159_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_3159c205726d6ce9459098c1c1380deb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس

16:58 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خططه لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة وكيف يقوم بشراء الهدايا لأحفاده في هذه المناسبة.
وقال بوتين في حديثه لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، إنه سيحتفل مع عائلته وأقربائه برأس السنة الجديدة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
بوتين يجيب مازحا عن سبب عدم اصطحاب رئيس الوزراء إلى التايغا
23 ديسمبر, 15:02 GMT
وتابع الرئيس الروسي مازحا: "سأستمع لخطاب الرئيس... تهنئة الرئيس".
وردا على سؤال حول كيف يقوم باختيار وشراء هدايا العام الجديد لأحفاده، أجاب بوتين بأنه يحاول اختيار هدايا لأحفاده بنفسه، رغم أنه لا يذهب للتسوق.
وتابع: "للأسف، لا أذهب للتسوق. ولكن الآن هناك فرصة لاختيار شيء ما بطرق أخرى، وأنا أحاول القيام بذلك بنفسي، وآمل أن تنال إعجابهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:04 GMTالنيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن معارض 3 سنوات بتهمة "إهانة الرئيس"
18:03 GMTرئيس الأركان الجزائري عن فوز بلاده بكأس العرب: رد قوي على أعداء الأمس واليوم
18:00 GMTحسن الرداد يرد لأول مرة على أنباء انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم
17:57 GMTزلزال يضرب البحر المتوسط بقوة 4.9
17:55 GMTتونس: تواتر التضييق على الصحفيين وانتهاكات في حق المدونين والحقوقيين
17:32 GMTرئيسي يحذر من محاولات "مضمري السوء" لتدمير العلاقات بين ايران وجيرانها
17:28 GMTأطباء مصريون يجرون 19 عملية معقدة لمرضى فلسطينيين في غزة
17:20 GMTلجنة أطباء السودان المركزية: 235 مصابا خلال مليونية 25 ديسمبر
17:16 GMTوزير الخارجية العراقي يؤكد لإيران ضرورة تغليب لغة الحوار لخلق بيئة آمنة ومستقرة
17:14 GMTالصحة الإسرائيلية توافق على الاستخدام الطارئ لأقراص فايزر
17:10 GMT"هيئات المحامين" في المغرب ترفض الالتزام بإظهار جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم
17:06 GMTالفنان عمرو محمود ياسين يكشف ملابسات تعرضه لحادث سير
17:05 GMTمعلومات عن القوات الجوية السعودية والأمريكية بعد ختام تمرين "الجاهزية القتالية"
17:04 GMTأمريكا تحذر من تكدس المرضى في المستشفيات بسبب "أوميكرون"
17:02 GMTدراسة تكشف عن حمية فعالة ولا تحرمك من وجباتك المفضلة
16:59 GMT"النسخة السائدة"... الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بأوميكرون
16:58 GMTبوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس
16:55 GMTقبل الجولة الخامسة... هذه أبرز نقاط الخلاف بين الرياض وطهران حول جدول المحادثات
16:52 GMTإلغاء 656 رحلة طيران في أمريكا بسبب أوميكرون
16:49 GMTفيدرا تتصدر محركات البحث بعدما هاجمتها الراقصة دينا… فمن هي؟