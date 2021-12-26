https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوتين-مازحا-عن-كيف-سيقضي-ليلة-رأس-السنة-سأستمع-إلى-تهنئة-الرئيس-1054588589.html

بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس

بوتين مازحا عن كيف سيقضي ليلة رأس السنة: سأستمع إلى تهنئة الرئيس

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خططه لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة وكيف يقوم بشراء الهدايا لأحفاده في هذه المناسبة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T16:58+0000

2021-12-26T16:58+0000

2021-12-26T16:58+0000

روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في حديثه لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، إنه سيحتفل مع عائلته وأقربائه برأس السنة الجديدة.وتابع الرئيس الروسي مازحا: "سأستمع لخطاب الرئيس... تهنئة الرئيس".وردا على سؤال حول كيف يقوم باختيار وشراء هدايا العام الجديد لأحفاده، أجاب بوتين بأنه يحاول اختيار هدايا لأحفاده بنفسه، رغم أنه لا يذهب للتسوق.وتابع: "للأسف، لا أذهب للتسوق. ولكن الآن هناك فرصة لاختيار شيء ما بطرق أخرى، وأنا أحاول القيام بذلك بنفسي، وآمل أن تنال إعجابهم".

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روسيا, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين