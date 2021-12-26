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https://arabic.sputniknews.com/20211226/بوركينا-فاسو-تعلن-الحداد-بعد-مقتل-41-شخصا-بهجوم-إرهابي-1054577173.html
بوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
بوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
أعلنت بوركينا فاسو الحداد في البلاد بعد ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على مقاطعة لوروم شمالي البلاد إلى 41 قتيلا بينهم مدنيين وميليشيات موالية للحكومة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:57+0000
2021-12-26T12:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة ألكاسوم مايغا، اليوم الأحد، الذي قال إن عمليات البحث كشفت سقوط 41 قتيلا بينهم قائد وحدات متطوعي الدفاع عن الوطن لادجي يورو خلال الهجوم الإرهابي".وأعلنت بوركينا فاسو الحداد لمدة يومين على ضحايا الهجوم الذي نفذته مجموعة إرهابية، الخميس الماضي، ضد أفراد من وحدات متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين".ووصفت حكومة بوركينا فاسو الحادث بـ "الهجوم الهمجي" وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا.وكانت مجموعة من وحدات متطوعي الدفاع، التي دربتها الحكومة على محاربة الجماعات الإرهابية، تعرضت لهجوم أثناء تنفيذ دوريات في مقاطعة لوروم، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في يوم واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/نحو-20-قتيلا-في-هجوم-إرهابي-شمالي-بوركينا-فاسو-1050779776.html
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بوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي

12:57 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
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أعلنت بوركينا فاسو الحداد في البلاد بعد ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على مقاطعة لوروم شمالي البلاد إلى 41 قتيلا بينهم مدنيين وميليشيات موالية للحكومة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة ألكاسوم مايغا، اليوم الأحد، الذي قال إن عمليات البحث كشفت سقوط 41 قتيلا بينهم قائد وحدات متطوعي الدفاع عن الوطن لادجي يورو خلال الهجوم الإرهابي".
وأعلنت بوركينا فاسو الحداد لمدة يومين على ضحايا الهجوم الذي نفذته مجموعة إرهابية، الخميس الماضي، ضد أفراد من وحدات متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين".
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
20 قتيلا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو
23 نوفمبر, 06:52 GMT
ووصفت حكومة بوركينا فاسو الحادث بـ "الهجوم الهمجي" وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا.
وكانت مجموعة من وحدات متطوعي الدفاع، التي دربتها الحكومة على محاربة الجماعات الإرهابية، تعرضت لهجوم أثناء تنفيذ دوريات في مقاطعة لوروم، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في يوم واحد.
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