تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة حتى مايو 2022

وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنه تم تأجيلها إلى الموعد الجديد لصعوبة إقامة المسابقة الرياضية في الموعد المحدد.وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إنه تم الإعلان رسميا على خبر تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.وكتبت: "المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية يعلن رسميا أنه اعتمد إقامة الدورة الخليجية في الكويت خلال الفترة من 11 - 21 مايو 2022"، مشيرا إلى أن السبب في التأجيل هو تعذر إقامتها في يناير المقبل.وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل، حيث يشارك فيها فرق رياضية في كرة القدم واليد والسلة والطائرة، إضافة إلى ألعاب أخرى مثل السباحة وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية.
اتفقت اللجان الأولمبية في دول الخليج على تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كان من المقرر إقامتها في الكويت حتى مايو/ أيار 2022.
وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنه تم تأجيلها إلى الموعد الجديد لصعوبة إقامة المسابقة الرياضية في الموعد المحدد.
وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إنه تم الإعلان رسميا على خبر تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
رسميًا.. المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجيّة يعتمد إقامة دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت خلال الفترة من 11 - 21 مايو 2022 لتعذر اقامتها في يناير#جريدة_الراية#قطر | pic.twitter.com/tbnA6fgNv3
وكتبت: "المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية يعلن رسميا أنه اعتمد إقامة الدورة الخليجية في الكويت خلال الفترة من 11 - 21 مايو 2022"، مشيرا إلى أن السبب في التأجيل هو تعذر إقامتها في يناير المقبل.
وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل، حيث يشارك فيها فرق رياضية في كرة القدم واليد والسلة والطائرة، إضافة إلى ألعاب أخرى مثل السباحة وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية.