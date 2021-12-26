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تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة حتى مايو 2022
تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة حتى مايو 2022
اتفقت اللجان الأولمبية في دول الخليج على تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كان من المقرر إقامتها في الكويت حتى مايو/ أيار 2022. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:08+0000
2021-12-26T15:08+0000
رياضة
أخبار الكويت اليوم
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وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنه تم تأجيلها إلى الموعد الجديد لصعوبة إقامة المسابقة الرياضية في الموعد المحدد.وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إنه تم الإعلان رسميا على خبر تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.وكتبت: "المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية يعلن رسميا أنه اعتمد إقامة الدورة الخليجية في الكويت خلال الفترة من 11 - 21 مايو 2022"، مشيرا إلى أن السبب في التأجيل هو تعذر إقامتها في يناير المقبل.وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل، حيث يشارك فيها فرق رياضية في كرة القدم واليد والسلة والطائرة، إضافة إلى ألعاب أخرى مثل السباحة وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية.
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رياضة, أخبار الكويت اليوم

تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة حتى مايو 2022

15:08 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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اتفقت اللجان الأولمبية في دول الخليج على تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كان من المقرر إقامتها في الكويت حتى مايو/ أيار 2022.
وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنه تم تأجيلها إلى الموعد الجديد لصعوبة إقامة المسابقة الرياضية في الموعد المحدد.
وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إنه تم الإعلان رسميا على خبر تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد.
وكتبت: "المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية يعلن رسميا أنه اعتمد إقامة الدورة الخليجية في الكويت خلال الفترة من 11 - 21 مايو 2022"، مشيرا إلى أن السبب في التأجيل هو تعذر إقامتها في يناير المقبل.
وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل، حيث يشارك فيها فرق رياضية في كرة القدم واليد والسلة والطائرة، إضافة إلى ألعاب أخرى مثل السباحة وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية.
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