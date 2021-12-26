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https://arabic.sputniknews.com/20211226/تخريب-جدارية-لتكريم-ضحايا-17-أكتوبر-الجزائريين-في-باريس-1054571175.html
تخريب جدارية لتكريم ضحايا 17 أكتوبر الجزائريين في باريس
تخريب جدارية لتكريم ضحايا 17 أكتوبر الجزائريين في باريس
تعرضت جدارية خاصة بتكريم الضحايا الجزائريين في مجزرة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، بأحد شوارع العاصمة الفرنسية للتخريب. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T10:57+0000
2021-12-26T10:57+0000
العالم
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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم محو العبارة المنقوشة في اللوحة "ألقي في (نهر) السين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961"، بواسطة إزميل بينما رشت الصورة بدهان أحمر كما يظهر في صورة نشرها الفنان بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت.وأدان مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية، هذا التخريب.وقال "سي215" الفنان الذي رسم اللوحة لوكالة فرانس برس "إنه أمر عنيف جدا لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه"، مضيفا "ليس شخصية سياسية بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى"، معتبرا أن تخريب العمل عمل "عنصري بشكل واضح".وتابع "هذا محزن جدا (...) إنه تهجم ليس على الضحية فقط بل على أناس من الحاضر أيضا".وكان "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان غيمي قد رسم هذه اللوحة بالاستنسل على جدار مرآب في إيفري قبل شهرين، بمناسبة الذكرى الستين للحوادث، التي وقعت تحت سلطة قائد شرطة باريس في ذلك الوقت موريس بابون.
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تخريب جدارية لتكريم ضحايا 17 أكتوبر الجزائريين في باريس

10:57 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / RAFAEL YAGHOBZADEHماكرون يعترف بجرائم 17 أكتوبر
ماكرون يعترف بجرائم 17 أكتوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / RAFAEL YAGHOBZADEH
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تعرضت جدارية خاصة بتكريم الضحايا الجزائريين في مجزرة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، بأحد شوارع العاصمة الفرنسية للتخريب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم محو العبارة المنقوشة في اللوحة "ألقي في (نهر) السين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961"، بواسطة إزميل بينما رشت الصورة بدهان أحمر كما يظهر في صورة نشرها الفنان بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت.
وأدان مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية، هذا التخريب.
وقال "سي215" الفنان الذي رسم اللوحة لوكالة فرانس برس "إنه أمر عنيف جدا لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه"، مضيفا "ليس شخصية سياسية بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى"، معتبرا أن تخريب العمل عمل "عنصري بشكل واضح".
وتابع "هذا محزن جدا (...) إنه تهجم ليس على الضحية فقط بل على أناس من الحاضر أيضا".
وكان "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان غيمي قد رسم هذه اللوحة بالاستنسل على جدار مرآب في إيفري قبل شهرين، بمناسبة الذكرى الستين للحوادث، التي وقعت تحت سلطة قائد شرطة باريس في ذلك الوقت موريس بابون.
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