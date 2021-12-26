تخريب جدارية لتكريم ضحايا 17 أكتوبر الجزائريين في باريس

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم محو العبارة المنقوشة في اللوحة "ألقي في (نهر) السين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961"، بواسطة إزميل بينما رشت الصورة بدهان أحمر كما يظهر في صورة نشرها الفنان بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت.وأدان مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية، هذا التخريب.وقال "سي215" الفنان الذي رسم اللوحة لوكالة فرانس برس "إنه أمر عنيف جدا لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه"، مضيفا "ليس شخصية سياسية بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى"، معتبرا أن تخريب العمل عمل "عنصري بشكل واضح".وتابع "هذا محزن جدا (...) إنه تهجم ليس على الضحية فقط بل على أناس من الحاضر أيضا".وكان "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان غيمي قد رسم هذه اللوحة بالاستنسل على جدار مرآب في إيفري قبل شهرين، بمناسبة الذكرى الستين للحوادث، التي وقعت تحت سلطة قائد شرطة باريس في ذلك الوقت موريس بابون.
تعرضت جدارية خاصة بتكريم الضحايا الجزائريين في مجزرة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، بأحد شوارع العاصمة الفرنسية للتخريب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم محو العبارة المنقوشة في اللوحة "ألقي في (نهر) السين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961"، بواسطة إزميل بينما رشت الصورة بدهان أحمر كما يظهر في صورة نشرها الفنان بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت.
وأدان مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية، هذا التخريب.
وقال "سي215" الفنان الذي رسم اللوحة لوكالة فرانس برس "إنه أمر عنيف جدا لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه"، مضيفا "ليس شخصية سياسية بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى"، معتبرا أن تخريب العمل عمل "عنصري بشكل واضح".
Celui qui a ajouté des tâches de sang et buriné le mur pour effacer l'inscription "jeté dans la Seine le 17 10 1961 accolée au portrait d'Ahmed Khalfi, à Ivry, doit se demander en quoi son imaginaire raciste est à ce point perturbé par le simple portrait mémoriel d'une victime... pic.twitter.com/1SkiHAClOS