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https://arabic.sputniknews.com/20211226/تسجيل-أول-إصابة-بـأوميكرون-في-غزة-1054574582.html
تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون" في غزة
تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون" في غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" داخل القطاع. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:58+0000
2021-12-26T11:58+0000
العالم العربي
غزة
فلسطين
سلالة كورونا الجديدة
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القدس - سبوتنيك. وحذرت الصحة في غزة من أن القطاع على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا، فيما أوضح مجدي ضهير، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بالقطاع دخول متحور "أوميكرون" إلى غزة بشكل رسمي.وذكر ضهير أن "الإصابة لمواطن مقيم داخل القطاع وهذا يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع"، مضيفا أنه "من المتوقع أن تكون سلالة أوميكرون الأكثر انتشارا خلال الفترة المقبلة، وإننا مقبلون على مرحلة عصيبة ودخول موجة عنيفة كما هو متوقع".ودعا المسؤول الغزاوي إلى المسارعة بتعظيم الجهوزية لمواجهة الموجة الرابعة، وتكاتف الجهود للخروج من الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر، مؤكدا على أن الوزارة ستقوم بتجهيز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص فيروس كورونا، وتعزز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون" لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس عائدين من الخارج.وقال كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان، إن "المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج وقد أجريت لهم الفحوصات اللازمة في مختبراتنا الفلسطينية وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون".وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصحة-الفلسطينية-تستعين-بالمستشفيات-الإسرائيلية-لكشف-أوميكرون-1053575960.html
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العالم العربي, غزة, فلسطين, سلالة كورونا الجديدة

تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون" في غزة

11:58 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 25 فبراير 2021
التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" داخل القطاع.
القدس - سبوتنيك. وحذرت الصحة في غزة من أن القطاع على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا، فيما أوضح مجدي ضهير، مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بالقطاع دخول متحور "أوميكرون" إلى غزة بشكل رسمي.
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
الصحة الفلسطينية تستعين بالمستشفيات الإسرائيلية لكشف "أوميكرون"
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وذكر ضهير أن "الإصابة لمواطن مقيم داخل القطاع وهذا يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع"، مضيفا أنه "من المتوقع أن تكون سلالة أوميكرون الأكثر انتشارا خلال الفترة المقبلة، وإننا مقبلون على مرحلة عصيبة ودخول موجة عنيفة كما هو متوقع".
ودعا المسؤول الغزاوي إلى المسارعة بتعظيم الجهوزية لمواجهة الموجة الرابعة، وتكاتف الجهود للخروج من الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر، مؤكدا على أن الوزارة ستقوم بتجهيز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص فيروس كورونا، وتعزز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون" لمواطنين من رام الله والخليل وطوباس عائدين من الخارج.
وقال كمال الشخرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان، إن "المصابين الثلاثة كانوا قادمين من الخارج وقد أجريت لهم الفحوصات اللازمة في مختبراتنا الفلسطينية وتبين إصابتهم بمتحور أوميكرون".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
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