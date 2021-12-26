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تناول وجبتك المفضلة مع الأشباح... مطعم الرعب في السعودية
تناول وجبتك المفضلة مع الأشباح... مطعم الرعب في السعودية
يقدم مطعم افتتح في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق "موسم الرياض 2021"، تجربة فريدة لزواره من خلال تناول أطباقهم المفضلة وسط أجواء مرعبة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T06:20+0000
2021-12-26T06:29+0000
مجتمع
مطعم
السعودية
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وتكمن فكرة المطعم في تقديم الطعام بطريقة مرعبة، حيث يكون شكل الأطباق التي يقدم بها الطعام على شكل مجسمات مرعبة.بالإضافة لتقديم الطعام من قبل العاملين بطريقة طبيعية غير مرعبة، دون إخافة الزوار.وبعروض رعب متقطعة ينظم المطعم بمجموعة مكونة من 24 ممثلا، تتراوح مدتها بين 10 و12 دقيقة. حيث يدخلون بطريقة مدروسة، ويعرض في الوقت نفسه فيلم يتوافق مع العروض في السيناريو والمشاهد.وتم اعتماد 4 مواضيع رعب، منها الزومبي، والأشباح، والمجانين والمهرجين، حيث يتم تقديم كل فقرة على بمفردها ولا يتجاوز كل عرض مدة 12 دقيقة، ويمنع على الممثلين لمس الزوار أو طاولاتهم.
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مجتمع, مطعم, السعودية

تناول وجبتك المفضلة مع الأشباح... مطعم الرعب في السعودية

06:20 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 06:29 GMT 26.12.2021)
© Photo / Universal Pictures (1982)فيلم "الشيء" (The Thing, 1982)
فيلم الشيء (The Thing, 1982) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Photo / Universal Pictures (1982)
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يقدم مطعم افتتح في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق "موسم الرياض 2021"، تجربة فريدة لزواره من خلال تناول أطباقهم المفضلة وسط أجواء مرعبة.
وتكمن فكرة المطعم في تقديم الطعام بطريقة مرعبة، حيث يكون شكل الأطباق التي يقدم بها الطعام على شكل مجسمات مرعبة.
بالإضافة لتقديم الطعام من قبل العاملين بطريقة طبيعية غير مرعبة، دون إخافة الزوار.
وبعروض رعب متقطعة ينظم المطعم بمجموعة مكونة من 24 ممثلا، تتراوح مدتها بين 10 و12 دقيقة. حيث يدخلون بطريقة مدروسة، ويعرض في الوقت نفسه فيلم يتوافق مع العروض في السيناريو والمشاهد.
وتم اعتماد 4 مواضيع رعب، منها الزومبي، والأشباح، والمجانين والمهرجين، حيث يتم تقديم كل فقرة على بمفردها ولا يتجاوز كل عرض مدة 12 دقيقة، ويمنع على الممثلين لمس الزوار أو طاولاتهم.
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