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https://arabic.sputniknews.com/20211226/جوارديولا-يحث-المشجعين-على-التطعيم-وارتداء-الكمامات-1054573852.html
جوارديولا يحث المشجعين على التطعيم وارتداء الكمامات
جوارديولا يحث المشجعين على التطعيم وارتداء الكمامات
حث مدرب "مانشستر سيتي" الإسباني بيب جوارديولا، المشجعين على التطعيم ضد كوفيد-19 وارتداء الكمامات في الملاعب للحد من انتشار الفيروس وتجنب إمكانية إقامة... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:45+0000
2021-12-26T11:45+0000
2021-12-26T11:45+0000
كرة القدم
جوارديولا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال جوارديولا عن إمكانية غياب المشجعين مرة أخرى "لا أود حدوث ذلك بكل أمانة. لكن عدد حالات المصابين يزداد حول العالم وليس فقط في بريطانيا. يذهب هؤلاء إلى الملاعب ويمكنهم نشر العدوى.وتابع قائلا: "في الملاعب، لا يرتدي الناس الكمامات وهذا أكثر ما يثير تعجبي. يجب أن نبدأ مجددا بالحصول على الجرعة الإضافية من التطعيم، إذا تقرر ذلك، إلى جانب تعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي والكمامات".وأضاف "أنا أثق في العلماء لأنهم يعرفون تماما الأمر وبشكل أكبر مما أعرفه. لا يموت الناس عند الحصول على التطعيم لكن يمكن التعرض للموت في حال عدم الحصول عليه".هذا وطالب الإسباني، لاعبيه بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.وكشفت بريطانيا يوم الجمعة الماضي عن إصابة أكثر من 122 ألف شخص في يوم واحد مع ارتفاع عدد حالات المصابين في ظل انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كرة القدم, جوارديولا, سلالة كورونا الجديدة
جوارديولا يحث المشجعين على التطعيم وارتداء الكمامات
حث مدرب "مانشستر سيتي" الإسباني بيب جوارديولا، المشجعين على التطعيم ضد كوفيد-19 وارتداء الكمامات في الملاعب للحد من انتشار الفيروس وتجنب إمكانية إقامة المباريات دون جمهور.
وقال جوارديولا عن إمكانية غياب المشجعين مرة أخرى "لا أود حدوث ذلك بكل أمانة. لكن عدد حالات المصابين يزداد حول العالم وليس فقط في بريطانيا. يذهب هؤلاء إلى الملاعب ويمكنهم نشر العدوى.
وتابع قائلا: "في الملاعب، لا يرتدي الناس الكمامات وهذا أكثر ما يثير تعجبي. يجب أن نبدأ مجددا بالحصول على الجرعة الإضافية من التطعيم، إذا تقرر ذلك، إلى جانب تعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي والكمامات". وأضاف "أنا أثق في العلماء لأنهم يعرفون تماما الأمر وبشكل أكبر مما أعرفه. لا يموت الناس عند الحصول على التطعيم لكن يمكن التعرض للموت في حال عدم الحصول عليه".
هذا وطالب الإسباني، لاعبيه
بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
مع الأهل والأصدقاء تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
وكشفت بريطانيا يوم الجمعة الماضي عن إصابة أكثر من 122 ألف شخص في يوم واحد مع ارتفاع عدد حالات المصابين في ظل انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.