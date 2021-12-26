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https://arabic.sputniknews.com/20211226/حسن-الرداد-يرد-لأول-مرة-على-أنباء-انفصاله-عن-الفنانة-إيمي-سمير-غانم-1054591566.html
حسن الرداد يرد لأول مرة على أنباء انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم
حسن الرداد يرد لأول مرة على أنباء انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم
رد الفنان المصري، حسن الرداد، لأول مرة، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T18:00+0000
2021-12-26T18:00+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وتسبب عدم ظهور إيمي سمير غانم وحسن الرداد معًا في ظهور تلك الشائعات، حيث شوهدت إيمي في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بمفردها.ورداً على تلك الشائعات، نفى حسن الرداد، في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي.ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية"، قائلا: "ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس".وكان الفنان المصري، حسن الرداد، حسم مؤخرا جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميلا وطيبا جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20210524/بعد-وفاة-سمير-غانم-تهديد-وتحذير-من-حسن-الرداد-1049052696.html
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أخبار الفنانين في مصر

حسن الرداد يرد لأول مرة على أنباء انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم

18:00 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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رد الفنان المصري، حسن الرداد، لأول مرة، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم.
وتسبب عدم ظهور إيمي سمير غانم وحسن الرداد معًا في ظهور تلك الشائعات، حيث شوهدت إيمي في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بمفردها.
الفنان المصري، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2021
بعد وفاة سمير غانم... تهديد وتحذير من حسن الرداد
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ورداً على تلك الشائعات، نفى حسن الرداد، في تصريحات مع موقع اليوم السابع المصري، هذ الأمر، مؤكداً أن كافة ما يتم تداوله غير حقيقي.
ووصف الرداد، هذه الأنباء بـ"السخيفة والفاضية"، قائلا: "ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس".
وكان الفنان المصري، حسن الرداد، حسم مؤخرا جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏
ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.

وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.

من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.
وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميلا وطيبا جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".
ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.
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