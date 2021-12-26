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https://arabic.sputniknews.com/20211226/خبير-الصواريخ-الروسية-الأسرع-من-الصوت-يمكن-أن-تصل-إلى-واشنطن-في-12-دقيقة-1054563765.html
خبير: الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت يمكن أن تصل إلى واشنطن في 12 دقيقة
خبير: الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت يمكن أن تصل إلى واشنطن في 12 دقيقة
قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، إن مبادرة نقل الأسلحة الروسية إلى كوبا لتحقيق التكافؤ مع البيت الأبيض تعد مفارقة تاريخية، لأن موسكو تمتلك صواريخ يمكنها... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T04:26+0000
2021-12-26T04:27+0000
رصد عسكري
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وأكد الخبير العسكري أن روسيا لديها مجمع حديث "أفانغارد"، والذي يمكن أن يصل في غضون 12 دقيقة فقط إلى العاصمة الأمريكية. وبحسب المختص فإن هذا السلاح قادر على محو واشنطن من على وجه الأرض. لن تتاح للبيت الأبيض حتى فرصة الاستعداد لصد هجوم خلال هذا الوقت، حسب بوليت روس.في الوقت نفسه، إذا كان هناك احتياطي للوقت، فإن الحكومة الأمريكية سيكون محكوم عليها بالفشل، لأن واشنطن لم تتمكن بعد من الحصول على الوسائل القادرة على اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت. وبحسب الخبير، فإن بناء بنية تحتية كاملة على أراضي كوبا لا معنى له بسبب ذلك. وذكر الخبير أن بناء القواعد البحرية في الجزيرة الكاريبية فقط هو أمر منطقي.
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رصد عسكري

خبير: الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت يمكن أن تصل إلى واشنطن في 12 دقيقة

04:26 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 04:27 GMT 26.12.2021)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ "أفانغارد"
صاروخ أفانغارد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، إن مبادرة نقل الأسلحة الروسية إلى كوبا لتحقيق التكافؤ مع البيت الأبيض تعد مفارقة تاريخية، لأن موسكو تمتلك صواريخ يمكنها الوصول إلى المدن الأمريكية في غضون دقائق.
وأكد الخبير العسكري أن روسيا لديها مجمع حديث "أفانغارد"، والذي يمكن أن يصل في غضون 12 دقيقة فقط إلى العاصمة الأمريكية. وبحسب المختص فإن هذا السلاح قادر على محو واشنطن من على وجه الأرض. لن تتاح للبيت الأبيض حتى فرصة الاستعداد لصد هجوم خلال هذا الوقت، حسب بوليت روس.
في الوقت نفسه، إذا كان هناك احتياطي للوقت، فإن الحكومة الأمريكية سيكون محكوم عليها بالفشل، لأن واشنطن لم تتمكن بعد من الحصول على الوسائل القادرة على اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت. وبحسب الخبير، فإن بناء بنية تحتية كاملة على أراضي كوبا لا معنى له بسبب ذلك. وذكر الخبير أن بناء القواعد البحرية في الجزيرة الكاريبية فقط هو أمر منطقي.
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