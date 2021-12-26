وأكد الخبير العسكري أن روسيا لديها مجمع حديث "أفانغارد"، والذي يمكن أن يصل في غضون 12 دقيقة فقط إلى العاصمة الأمريكية. وبحسب المختص فإن هذا السلاح قادر على محو واشنطن من على وجه الأرض. لن تتاح للبيت الأبيض حتى فرصة الاستعداد لصد هجوم خلال هذا الوقت، حسب بوليت روس.في الوقت نفسه، إذا كان هناك احتياطي للوقت، فإن الحكومة الأمريكية سيكون محكوم عليها بالفشل، لأن واشنطن لم تتمكن بعد من الحصول على الوسائل القادرة على اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت. وبحسب الخبير، فإن بناء بنية تحتية كاملة على أراضي كوبا لا معنى له بسبب ذلك. وذكر الخبير أن بناء القواعد البحرية في الجزيرة الكاريبية فقط هو أمر منطقي.
في الوقت نفسه، إذا كان هناك احتياطي للوقت، فإن الحكومة الأمريكية سيكون محكوم عليها بالفشل، لأن واشنطن لم تتمكن بعد من الحصول على الوسائل القادرة على اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت. وبحسب الخبير، فإن بناء بنية تحتية كاملة على أراضي كوبا لا معنى له بسبب ذلك. وذكر الخبير أن بناء القواعد البحرية في الجزيرة الكاريبية فقط هو أمر منطقي.