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دبي تطلق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت
دبي تطلق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بإطلاق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت في الإمارة الخليجية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T07:41+0000
2021-12-26T07:42+0000
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
دبي
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وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم الأحد، أن هذا التوجيه يهدف لتأكيد مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والزيارة في العالم.وتضمن البوابة الإلكترونية: "‏‏epermits.dtcm.gov.ae/‏‏Timeshare/‏‏Welcome.aspx" تيسير إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح المطلوبة بكل سهولة، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع وكذلك السياح والمهتمين.وشاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مجموعة من الشركاء، في تطوير البوابة الإلكترونية الجديدة.وتسمح البوابة للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت بالتقدم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، بالإضافة للحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنويا.وينتظر أن تفيد البوابة الإلكترونية بشكل كبير المنظومة السياحية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المدينة وما يمكن أن تقدمه عقاراتها ومنشآتها الفندقية من مميزات.كما توفر البوابة كافة المعلومات الملحة التي تهم المستثمرين والملاك والمشغلين والسيّاح الراغبين في الاستفادة من الوحدات الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في دبي.
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, دبي

دبي تطلق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت

07:41 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 07:42 GMT 26.12.2021)
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بإطلاق بوابة إلكترونية لقانون تنظيم اقتسام الوقت في الإمارة الخليجية.
وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم الأحد، أن هذا التوجيه يهدف لتأكيد مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والزيارة في العالم.
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وتضمن البوابة الإلكترونية: "‏‏epermits.dtcm.gov.ae/‏‏Timeshare/‏‏Welcome.aspx" تيسير إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح المطلوبة بكل سهولة، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع وكذلك السياح والمهتمين.
وشاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مجموعة من الشركاء، في تطوير البوابة الإلكترونية الجديدة.
وتسمح البوابة للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت بالتقدم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، بالإضافة للحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنويا.
وينتظر أن تفيد البوابة الإلكترونية بشكل كبير المنظومة السياحية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المدينة وما يمكن أن تقدمه عقاراتها ومنشآتها الفندقية من مميزات.
كما توفر البوابة كافة المعلومات الملحة التي تهم المستثمرين والملاك والمشغلين والسيّاح الراغبين في الاستفادة من الوحدات الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في دبي.
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