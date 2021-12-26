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https://arabic.sputniknews.com/20211226/دراسة-تكشف-عن-حمية-فعالة-ولا-تحرمك-من-وجباتك-المفضلة-1054589143.html
دراسة تكشف عن حمية فعالة ولا تحرمك من وجباتك المفضلة
دراسة تكشف عن حمية فعالة ولا تحرمك من وجباتك المفضلة
شكّل الوزن المثالي والمظهر اللائق هاجسا لدى الكثير من الأشخاص، ويعتبر إنقاص الوزن هدفا بعيد المنال، خصوصا لأولئك الذين يشعرون بالضعف تجاه الوجبات حلوة المذاق،... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:02+0000
2021-12-26T17:02+0000
علوم
الصحة
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وزادت نظم الحمية الصارمة الأمر صعوبة، حيث أنها ترغم متبعيها على الابتعاد عن جميع أشكال الوجبات سريعة التحضير، أو الوجبات التي تحتوي نسبا ولو قليلة من الدهون.ووجدت دراسة نشرها موقع "إيت ذيس نات ذات" اليوم الأحد، أن الحمية لا تحتاج كمية العذاب التي تفرضها نظم الحمية التقليدية، وقدمت قائمة من الأطعمة اللذيذة والتي تساعد على إنقاص الوزن في ذات الوقت.وتضمنت القائمة العديد من الأغذية المتنوعة وعلى رأسها:الفشار عوضا عن الشيبسمع ما يقرب من 4 غرامات من الألياف لكل 3 أكواب، فلا عجب أن الفشار هو وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن، ووجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة "نيوترشن" أنه عندما تناول المشاركون الفشار كوجبة خفيفة، أفادوا بأنهم شعروا بالشبع، وتناولوا سعرات حرارية أقل في وقت لاحق من اليوم مقارنة بمن تناولوا رقائق بطاطس الشيبس.سلطة الأفوكادو والدجاجقد يخيل لنا أنها عالية الدهون، ولكن الأفوكادو من الأطعمة الصحية، لأنها غنية بالدهون غير المشبعة المعززة للصحة وقد ارتبطت بفقدان الوزن، وعندما تناولت النساء في إحدى دراسات مجلة "نيوترشن" للأفوكادو خلال وجبة واحدة في اليوم لمدة 12 أسبوعًا، فقد تعرضن لانخفاض في الدهون الحشوية في البطن، وهي الدهون التي يصعب استهدافها والمرتبطة بزيادة مخاطر المشكلات الصحية.الحمّص المخبوزفي إحدى الدراسات، فقد الأشخاص الذين تناولوا الفاصوليا والبقوليات أربع مرات في الأسبوع 2.5 رطلاً، خلال ثمانية أسابيع من أقرانهم الذين لا يأكلون البقوليات.التفاحكما يقول المثل: "قد يؤدي تناول تفاحة يوميًا إلى عدم زيارة الطبيب"، بالإضافة إلى ذلك فقد يبعد الكيلوغرامات الزائدة، هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي نسبة عالية من الماء (مما يجعلها مشبعة تمامًا).البيض المسلوقيعتبر تناول البيض المسلوق على الفطورمن أنجع الطرق لإنقاص الوزن، والتي تعطي الانطباع بالشبع طوال اليوم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين.الجبن منزوع الدسم (القريش)لزيادة فقدان الوزن، ضع في اعتبارك تناول الجبن كوجبة خفيفة قبل النوم، وجد باحثو جامعة ولاية فلوريدا، أن تناول 30 جرامًا من البروتين من الجبن القريش قبل النوم بحوالي 30 دقيقة يبدو أنه له تأثير إيجابي على جودة العضلات والاستقلاب والصحة العامة.اللبن منزوع الدسم (الزبادي)الزبادي المقسم مسبقًا والمعبأ وغير الدسم هو أحد أكثر الوجبات الخفيفة الملائمة لفقدان الوزن، مع الأخذ بالاعتبار تجنب الزبادي التي تشتمل سكرًا مضافًا.الجزر والكرفس والخيار والفلفل الأحمرالخضار مثل الجزر، والفلفل الأحمر، والكرفس، غنية بالماء وقليلة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جميعها على ألياف تعزز الشعور بالشبع.
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علوم, الصحة

دراسة تكشف عن حمية فعالة ولا تحرمك من وجباتك المفضلة

17:02 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الذهاب إلى بنك الصورالفشار
الفشار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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شكّل الوزن المثالي والمظهر اللائق هاجسا لدى الكثير من الأشخاص، ويعتبر إنقاص الوزن هدفا بعيد المنال، خصوصا لأولئك الذين يشعرون بالضعف تجاه الوجبات حلوة المذاق، أو المقلية بالزيت.
وزادت نظم الحمية الصارمة الأمر صعوبة، حيث أنها ترغم متبعيها على الابتعاد عن جميع أشكال الوجبات سريعة التحضير، أو الوجبات التي تحتوي نسبا ولو قليلة من الدهون.
ووجدت دراسة نشرها موقع "إيت ذيس نات ذات" اليوم الأحد، أن الحمية لا تحتاج كمية العذاب التي تفرضها نظم الحمية التقليدية، وقدمت قائمة من الأطعمة اللذيذة والتي تساعد على إنقاص الوزن في ذات الوقت.
وتضمنت القائمة العديد من الأغذية المتنوعة وعلى رأسها:
الفشار عوضا عن الشيبس
مع ما يقرب من 4 غرامات من الألياف لكل 3 أكواب، فلا عجب أن الفشار هو وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن، ووجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة "نيوترشن" أنه عندما تناول المشاركون الفشار كوجبة خفيفة، أفادوا بأنهم شعروا بالشبع، وتناولوا سعرات حرارية أقل في وقت لاحق من اليوم مقارنة بمن تناولوا رقائق بطاطس الشيبس.
سلطة الأفوكادو والدجاج
قد يخيل لنا أنها عالية الدهون، ولكن الأفوكادو من الأطعمة الصحية، لأنها غنية بالدهون غير المشبعة المعززة للصحة وقد ارتبطت بفقدان الوزن، وعندما تناولت النساء في إحدى دراسات مجلة "نيوترشن" للأفوكادو خلال وجبة واحدة في اليوم لمدة 12 أسبوعًا، فقد تعرضن لانخفاض في الدهون الحشوية في البطن، وهي الدهون التي يصعب استهدافها والمرتبطة بزيادة مخاطر المشكلات الصحية.
الحمّص المخبوز
في إحدى الدراسات، فقد الأشخاص الذين تناولوا الفاصوليا والبقوليات أربع مرات في الأسبوع 2.5 رطلاً، خلال ثمانية أسابيع من أقرانهم الذين لا يأكلون البقوليات.
التفاح
كما يقول المثل: "قد يؤدي تناول تفاحة يوميًا إلى عدم زيارة الطبيب"، بالإضافة إلى ذلك فقد يبعد الكيلوغرامات الزائدة، هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي نسبة عالية من الماء (مما يجعلها مشبعة تمامًا).
البيض المسلوق
يعتبر تناول البيض المسلوق على الفطورمن أنجع الطرق لإنقاص الوزن، والتي تعطي الانطباع بالشبع طوال اليوم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروتين.
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14:31 GMT
الجبن منزوع الدسم (القريش)
لزيادة فقدان الوزن، ضع في اعتبارك تناول الجبن كوجبة خفيفة قبل النوم، وجد باحثو جامعة ولاية فلوريدا، أن تناول 30 جرامًا من البروتين من الجبن القريش قبل النوم بحوالي 30 دقيقة يبدو أنه له تأثير إيجابي على جودة العضلات والاستقلاب والصحة العامة.
اللبن منزوع الدسم (الزبادي)
الزبادي المقسم مسبقًا والمعبأ وغير الدسم هو أحد أكثر الوجبات الخفيفة الملائمة لفقدان الوزن، مع الأخذ بالاعتبار تجنب الزبادي التي تشتمل سكرًا مضافًا.
الجزر والكرفس والخيار والفلفل الأحمر
الخضار مثل الجزر، والفلفل الأحمر، والكرفس، غنية بالماء وقليلة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جميعها على ألياف تعزز الشعور بالشبع.
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