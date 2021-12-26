رئيسي يحذر من محاولات "مضمري السوء" لتدمير العلاقات بين ايران وجيرانها

وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "هناك محاولات من "مضمري السوء" الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين ايران ودول الجوار"، مشددا على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أن طهران سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، مشيرا إلى أنها حققت النجاح في هذا المسار.وبلغت قيمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار 33 مليار دولار مسجلة بذلك نموا 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، أن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (ثمانية أشهر) قد ارتفعت إلى 33 مليار دولار.وفي خطوة وصفت بـ "التاريخية"، وعلامة على نجاح المفاوضات القائمة، أعلنت إيران استئناف الصادرات إلى السعودية، بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، ولفتت إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، من المحاولات الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين إيران ودول الجوار.
وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "هناك محاولات من "مضمري السوء" الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين ايران ودول الجوار"، مشددا على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، ولفتت إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق".