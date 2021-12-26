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رئيسي يحذر من محاولات "مضمري السوء" لتدمير العلاقات بين ايران وجيرانها
رئيسي يحذر من محاولات "مضمري السوء" لتدمير العلاقات بين ايران وجيرانها
حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، من المحاولات الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين إيران ودول الجوار. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:32+0000
2021-12-26T17:32+0000
أخبار إيران
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وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "هناك محاولات من "مضمري السوء" الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين ايران ودول الجوار"، مشددا على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد أن طهران سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، مشيرا إلى أنها حققت النجاح في هذا المسار.وبلغت قيمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار 33 مليار دولار مسجلة بذلك نموا 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، أن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (ثمانية أشهر) قد ارتفعت إلى 33 مليار دولار.وفي خطوة وصفت بـ "التاريخية"، وعلامة على نجاح المفاوضات القائمة، أعلنت إيران استئناف الصادرات إلى السعودية، بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، ولفتت إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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أخبار إيران

رئيسي يحذر من محاولات "مضمري السوء" لتدمير العلاقات بين ايران وجيرانها

17:32 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENAREمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021
مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، من المحاولات الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين إيران ودول الجوار.
وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "هناك محاولات من "مضمري السوء" الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية بين ايران ودول الجوار"، مشددا على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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وأكد أن طهران سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، مشيرا إلى أنها حققت النجاح في هذا المسار.
وبلغت قيمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار 33 مليار دولار مسجلة بذلك نموا 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، أن إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد تظهر بأنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني (ثمانية أشهر) قد ارتفعت إلى 33 مليار دولار.

وأكد روح الله لطيفي أنه تم استيراد ما مجموعه 110 ملايين و284 ألف طن من البضائع، بقيمة تبلغ 63 مليارا و132 مليون دولار لتصديرها إلى دول أخرى في نهاية نوفمبر.

وفي خطوة وصفت بـ "التاريخية"، وعلامة على نجاح المفاوضات القائمة، أعلنت إيران استئناف الصادرات إلى السعودية، بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، ولفتت إلى أن "استئناف الصادرات إلى السعودية يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات وهو ثمرة المباحثات معها بواسطة العراق".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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