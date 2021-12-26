https://arabic.sputniknews.com/20211226/رئيس-خارجية-نواب-البحرين-موقفنا-ثابت-تجاه-القضايا-العربية-ونتطلع-لتعاون-أكبر-مع-روسيا-1054582178.html

رئيس خارجية نواب البحرين: موقفنا ثابت تجاه القضايا العربية ونتطلع لتعاون أكبر مع روسيا

رئيس خارجية نواب البحرين: موقفنا ثابت تجاه القضايا العربية ونتطلع لتعاون أكبر مع روسيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع جميع الدول الصديقة، وتتطلع لتعزيز العلاقات... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T14:50+0000

2021-12-26T14:50+0000

2021-12-26T14:50+0000

العالم العربي

حوارات

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وتحدث السيسي البوعينين، عن موقف بلاده تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك فيما يتعلق بتفاصيل الزيارة الأخيرة للقاهرة، والتي ترأستها رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل.وأكد السيسي على موقف بلاده الداعم لوحدة الصف العربي وتنسيق الجهود بين جميع الدول في العديد من القضايا… وإلى نص الحوار.كيف تقيم العلاقات الروسية- البحرينية؟ وما أهم اللقاءات المرتقبة أو ملامح تعزيز العلاقات بين الجانبين؟خلال الفصل التشريعي الخامس، زارنا وفدان روسيان؛ أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.كذلك كانت هناك زيارة لرئيسة مجلس النواب البحريني معالي السيدة فوزية زينل إلى روسيا، وهو ما يؤكد تطلع البحرين لتنمية علاقتها مع الدول الصديقة في كل مكان، خاصة أن روسيا من الدول العظمى ولها إسهاماتها الكبيرة في المنطقة، ونحن نتطلع لتنمية العلاقات معها على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو التجارية، والمجالات الأخرى.خلال الفترة المقبلة أيضا سيقوم مجلس النواب البحريني بزيارة إلى موسكو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.بشأن الزيارة الأخيرة للقاهرة، ما أهم تفاصيلها وما ترتب عليها؟زيارة الوفد البحريني برئاسة معالي السيدة فوزية زينل رئيس البرلمان البحريني للقاهرة، تضمنت لقاءات عدة بمجلس النواب المصري ومجلس الشورى، ورئيس الوزراء المصري ، والأمين العام للجامعة العربية، كما التقت معاليها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.الزيارة تؤكد أن مكانة مصر في قلب البحرين وفي قلب كل بحريني، وهي قلب العروبة النابض والعمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي.خلال الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس النواب المصري، والتقينا بمعالي رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، وبحضور وفدين من الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم والتي تساهم في توطيد العلاقات الثنائية القوية بين البرلمانين، وستفعل من خلال لجان الصداقة.وبدوري كرئيس للجنة الشؤون الخارجية وعضو في لجنة الصداقة المصرية، سنتابع تنفيذها على أرض الواقع تماشيا مع ما جاء في المذكرة ومخرجات الزيارة.ما أبرز ملامح مذكرات التفاهم التي وقعت مع الجانب المصري خلال الزيارة؟مذكرة التفاهم بين البرلمانين تتضمن تعزيز العلاقات المشتركة، والتفاهم في العديد من الجوانب التي تهم الجانبين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين لجان الصداقة من الجانبين من أجل توحيد الرؤى المشتركة حول الشؤون العربية والدولية.كما تضمنت المذكرة مسألة توحيد المواقف فيما يتعلق بالتمثيل أمام المنظمات الدولية منها البرلمان الدولي والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وبشكل عام فإن الزيارة فاقت التوقعات والأهداف التي خططت لها.تظهر تباينات في علاقات بعض دول مجلس التعاون مع المحيط والقضايا الإقليمية.. أين تقف البحرين من هذه التباينات؟ وربما أبرزها ما يرتبط بالعلاقات مع إيران؟مجلس التعاون هو وحدة لا تتجزأ، وجميع دول المجلس بينها تنسيق كبير بشأن القضايا المشتركة، ولا شك أن ما يربطنا مع المملكة العربية السعودية من روابط الدم والنسب والروابط المشتركة والوحدة الجغرافية يجعلها تمثل عمق استراتيجي للبحرين.وبشكل عام فإن التنسيق عادة هو مشترك بين الجميع، ونحن دائما نؤكد على وحدة البيت الخليجي، مع التمسك بثوابتنا وإرثنا التاريخي والحقوق التاريخية والقانونية لكل بلد.فيما يتعلق بالقمة العربية المشتركة وما يرتبط بعودة سوريا للجامعة العربية.. أين تقف البحرين من الخلاف الحاصل؟موقف البحرين دائما وأبدا ثابت، مع تعزيز العلاقات العربية- العربية، ويدعم كل جهد من شأنه تصفية الأجواء العربية وتعزيز التعاون المشترك.الموقف الثابت أيضا يتمثل في عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤون البحرين الداخلية، لذلك نحن نؤكد على وحدة الصف العربي.والبحرين أكبر داعم لهذا التوجه، وخلال اللقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطرقنا لهذا الأمر بالفعل، وأكد الأمين العام على أن البحرين من أكبر الدول الفاعلة والداعمة لوحدة الصف العربي.هناك محطات تنسيق وتطوير للعلاقات بشكل ملحوظ بين البحرين والمغرب.. كيف ترى هذا التطور الملحوظ خاصة مع الرباط؟العلاقات البحرينية مع جميع الدول العربية متوازنة وتحظى باحترام متبادل، والمغرب له علاقات متميزة مع مملكة البحرين ومكانة خاصة في قلوب البحرينيين.وهناك العديد من التفاهمات المشتركة بين البلدين في إطار العمل العربي المشترك، وأؤكد في هذا السياق أن البحرين حريصة على توطيد وتعزيز كافة العلاقات العربية دون استثناء.مؤخرا لاحت بعض المؤشرات الإيجابية بين إيران ودول الخليج وعلى رأسها السعودية.. هل ترى أنه من المحتمل حدوث تقارب خلال الفترة المقبلة؟دول الخليج دائما محبة للسلام والتقارب مع جميع الدول، إلا أن إيران كانت لها تصرفات في الماضي القريب هددت أمن الملاحة في الخليج وإمدادات النفط والملاحة البحرية.كما عملت إيران على زعزعة الأمن في الخليج عموما والبحرين بشكل خاص من خلال دعمها لجماعات وتنظيمات مسلحة، وكذلك بدعمها لجماعة الحوثي في اليمن.لكن دول الخليج محبة للسلام، ونحن ندعو دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لإشراك دول الخليج في أي مفاوضات نووية تتعلق بإيران، خاصة أن أمن الخليج يهم الجميع ولا يهم إيران فقط.وفي العموم نأمل أن تكون منطقة الخليج مستقرة وخالية من التوتر وتأمين الملاحة البحرية وإمدادات النفط للجميع.حوار/ محمد حميدة

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