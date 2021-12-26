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https://arabic.sputniknews.com/20211226/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-البحريني-نتطلع-لتعزيز-كافة-أوجه-التعاون-مع-روسيا--1054578865.html
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن الزيارات المتبادلة بين البرلمانين الروسي والبحريني تهدف لتعزيز العلاقات. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T13:16+0000
2021-12-26T13:26+0000
روسيا
البحرين
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وأضاف في مقابلة صحفية مع "سبوتنيك"، أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أنه خلال الفصل التشريعي الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.وأشار إلى أنه في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، كانت هناك زيارة لرئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، إلى روسيا في وقت سابق، وأن تبادل هذه الزيارات يؤكد تطلع البحرين لتنمية علاقتها مع الدول الصديقة في كل مكان، خاصة أن روسيا من الدول العظمى ولها إسهاماتها الكبيرة في المنطقة، حسب قوله.وأعرب عن تطلع البحرين لتنمية العلاقات مع موسكو على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو التجاري، والمجالات الأخرى.وكشف السيسي أنه خلال الفترة المقبلة يزور وفد من البرلمان البحريني موسكو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.وقالت ماتفيينكو، خلال تواجدها في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.وفي مستهل زيارتها إلى البحرين أمس الأحد، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/إعلام-انخفاض-حجم-التجارة-الخارجية-بين-البحرين-وروسيا-40-مليون-دولار-1054433536.html
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روسيا, البحرين

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا

13:16 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 13:26 GMT 26.12.2021)
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بوتين وملك البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني، محمد السيسي البوعينين، إن الزيارات المتبادلة بين البرلمانين الروسي والبحريني تهدف لتعزيز العلاقات.
وأضاف في مقابلة صحفية مع "سبوتنيك"، أن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات مع موسكو على جميع الأصعدة، خاصة لما لروسيا من مكانة دولية ولما تتميز به العلاقات بين البلدين من إيجابية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أنه خلال الفصل التشريعي الخامس، زار وفدان روسيان البحرين، أحدهما كان للجنة الصداقة الروسية، والآخر، كان برئاسة رئيسة الجمعية البرلمانية الروسية.
وأشار إلى أنه في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، كانت هناك زيارة لرئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية زينل، إلى روسيا في وقت سابق، وأن تبادل هذه الزيارات يؤكد تطلع البحرين لتنمية علاقتها مع الدول الصديقة في كل مكان، خاصة أن روسيا من الدول العظمى ولها إسهاماتها الكبيرة في المنطقة، حسب قوله.
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وأعرب عن تطلع البحرين لتنمية العلاقات مع موسكو على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو التجاري، والمجالات الأخرى.
وكشف السيسي أنه خلال الفترة المقبلة يزور وفد من البرلمان البحريني موسكو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، أن ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة يرغب في زيارة روسيا، متوقعاً أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى المنطقة العربية.
وقالت ماتفيينكو، خلال تواجدها في البحرين في زيارة رسمية، عقب محادثة هاتفية مع الملك، إن الأخير أوضح أنه اطلع على رسالة الرئيس الروسي، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمعه مع الرئيس بوتين.
وأضاف الملك أنه ينتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البحرين، فيما أعرب عن رغبته الشخصية في زيارة موسكو.
وفي مستهل زيارتها إلى البحرين أمس الأحد، بحثت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي مع رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح، سبل تطوير العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وتسهيل زيارة مواطني البلدين بدون تأشيرة.
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