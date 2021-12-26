https://arabic.sputniknews.com/20211226/رجل-الأعمال-الروسي-يفغيني-بريغوجين-كبار-المسؤولين-الأوروبيين-والمنظمات-الدولية-ينهبون-نفط-الليبيين-1054592066.html

رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين: كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون نفط الليبيين

رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين: كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون نفط الليبيين

قال رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، إن "المشكلة الرئيسية لليبيا هي أن الكل يريد "المساعدة"، ولا سيما الأمم المتحدة ودول الناتو، ويخرجون بمخططات جديدة... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T18:21+0000

2021-12-26T18:21+0000

2021-12-26T19:37+0000

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وأضاف بريغوجين في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنهم لا يساعدون بلا مقابل، فنحن نعلم جيدًا وقد لاحظنا مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام أشكالًا مختلفة من هذا "الدعم"، وكلها تتلخص في حقيقة أن كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون من الليبيين مليارات الدولارات، ويحشون دولارات النفط الليبي في جيوبهم".وأوضح: "يرتبط هذا بعدد كبير من اللاعبين الدوليين في الملعب الليبي،على سبيل المثال، السيدة ستيفاني ويليامز، التي أكدت للجميع مؤخرًا أنها توقفت عن العمل في ليبيا وذهبت في إجازة، واشترت لنفسها، كما كتبت وسائل الإعلام، منزلًا في بوردو، واليوم تناضل مرة أخرى من أجل مستقبلها المالي، هذا هو جوهر المشكلة، الصادقون، مثل جان كوبيس، لا ينجون في هذا المعترك".وأجاب بريغوجين على سؤال حول سبب إلغاء الانتخابات الليبية، حيث قال: "ألغيت الانتخابات لأن اللاعبين الدوليين، وخاصة الأمم المتحدة، يغيرون قواعد اللعبة إلى ما لا نهاية".واضاف أن "اليوم، هذه الشخصيات القوية هي عقيلة صالح عيسى، وخليفة حفتر، وفتحي باشاغا، أحدهم (عقيلة صالح عيسى) يسيطر على القوانين الليبية، ويحتل المرتبة الثانية في البلاد، والثالث هو الشخص الوحيد من بين سياسيي غرب ليبيا الذين يمكنهم التعامل مع الجماعات حول طرابلس".ونوه بريغوجين إلى أنه "لا يزال هناك العديد من المشاكل في ليبيا، وهي بالتأكيد ليست من صنع تركيا أو روسيا، واليوم العدو الرئيسي لليبيا هو "المجتمع الدولي"، الذي يحاول انتزاع الأموال من الكعكة الليبية".واعتبر بريغوجين أن "الوضع السياسي في ليبيا سوف يتحكم فيه أولئك الذين كانوا في اجتماع بنغازي في 21 ديسمبر/ كانون الأول، شاهد الفيديو واستخلص استنتاجاتك الخاصة، كانت جميع الشخصيات الرئيسية حاضرة".وأردف: "كانت جميع الشخصيات الرئيسية حاضرة، يجب احترام كل المشاركين في هذا الاجتماع التاريخي".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد حمّل مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقضاء، المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والذي كان مقررا له في الـ24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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العالم العربي, روسيا, ليبيا