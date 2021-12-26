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رسميا... الإعلان عن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في 2021
رسميا... الإعلان عن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في 2021
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، رسميا عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في عام 2021. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:35+0000
2021-12-26T09:39+0000
روسيا
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كشفت وزارة الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني عن أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال العام الماضي بلغ نحو 668 ألف شخص.وحسب البيان فإنه "منذ يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667 ألفا و939 شخصا".وأضاف البيان أن "ذلك يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ العدد 563 ألفا و342 شخصا".
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رسميا... الإعلان عن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في 2021

09:35 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 09:39 GMT 26.12.2021)
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، رسميا عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في عام 2021.
كشفت وزارة الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني عن أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال العام الماضي بلغ نحو 668 ألف شخص.
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وحسب البيان فإنه "منذ يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667 ألفا و939 شخصا".
وأضاف البيان أن "ذلك يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ العدد 563 ألفا و342 شخصا".

وكانت الداخلية الروسية قد أعلنت سبتمبر/ أيلول الماضي، عن زيادة عدد الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، مشيرة وقتها إلى أن أكثر من 500 ألف أجنبي قدموا طلبات للحصول عليها.

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