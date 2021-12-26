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رسميا... تأجيل مباراة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات كورونا
رسميا... تأجيل مباراة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات كورونا
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون وأندرارز، يوم الثلاثاء، بسبب إصابات كورونا في صفوف ولفرهامبتون. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:58+0000
2021-12-26T19:58+0000
أرسنال
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد: "إدارة الرابطة وافقت على طلب التأجيل إذ أن ولفرهامبتون واندرارز لا يملك العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة نتيجة الإصابات وحالات عدوى بكوفيد-19".وكان من المقرر إجراء المباراة في الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه تم الإعلان عن إصابة 13 لاعبا في صفوف ولفرهامبتون واندرارز بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل.وقال نادي أرسنال في بيان له إنه يشعر "بخيبة أمل" لتأجيل المباراة، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة جدولة المباراة، وتحديد موعد آخر مناسب، وستكون أي تذاكر أو باقات ضيافة تم شراؤها لهذه المباراة صالحة للتاريخ المعاد تحديده.
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أرسنال, أخبار الدوري الإنجليزي

رسميا... تأجيل مباراة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات كورونا

19:58 GMT 26.12.2021
© REUTERS / John Sibleyملعب باركن في كوبنهاغن، الدنمارك
ملعب باركن في كوبنهاغن، الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / John Sibley
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون وأندرارز، يوم الثلاثاء، بسبب إصابات كورونا في صفوف ولفرهامبتون.
وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد: "إدارة الرابطة وافقت على طلب التأجيل إذ أن ولفرهامبتون واندرارز لا يملك العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة نتيجة الإصابات وحالات عدوى بكوفيد-19".
وكان من المقرر إجراء المباراة في الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه تم الإعلان عن إصابة 13 لاعبا في صفوف ولفرهامبتون واندرارز بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل.
وقال نادي أرسنال في بيان له إنه يشعر "بخيبة أمل" لتأجيل المباراة، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة جدولة المباراة، وتحديد موعد آخر مناسب، وستكون أي تذاكر أو باقات ضيافة تم شراؤها لهذه المباراة صالحة للتاريخ المعاد تحديده.
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