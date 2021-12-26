رسميا... تأجيل مباراة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات كورونا

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد: "إدارة الرابطة وافقت على طلب التأجيل إذ أن ولفرهامبتون واندرارز لا يملك العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة نتيجة الإصابات وحالات عدوى بكوفيد-19".وكان من المقرر إجراء المباراة في الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه تم الإعلان عن إصابة 13 لاعبا في صفوف ولفرهامبتون واندرارز بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل.وقال نادي أرسنال في بيان له إنه يشعر "بخيبة أمل" لتأجيل المباراة، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة جدولة المباراة، وتحديد موعد آخر مناسب، وستكون أي تذاكر أو باقات ضيافة تم شراؤها لهذه المباراة صالحة للتاريخ المعاد تحديده.
وكان من المقرر إجراء المباراة في الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه تم الإعلان عن إصابة 13 لاعبا في صفوف ولفرهامبتون واندرارز بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل.
وقال نادي أرسنال في بيان له إنه يشعر "بخيبة أمل" لتأجيل المباراة، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة جدولة المباراة، وتحديد موعد آخر مناسب، وستكون أي تذاكر أو باقات ضيافة تم شراؤها لهذه المباراة صالحة للتاريخ المعاد تحديده.