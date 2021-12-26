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رصد سمكة "تسير على يدين" في أستراليا... صورة
رصد سمكة "تسير على يدين" في أستراليا... صورة
تم رصد سمكة " ذات اليدين" النادرة، لأول مرة منذ 22 عاما، تتحرك في قاع البحر قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T07:18+0000
2021-12-26T07:18+0000
مجتمع
أستراليا
سمكة
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وكان آخر ظهور لهذا النوع من الأسماك وردي اللون الذي يعرف بـ"ذات اليد" أو handfish، قد رصد قبالة سواحل الجزيرة عام 1999.وتتميز هذه الأسماك بوجود ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها وتتحرك عليهما بطريقة تشبه المشي.وبحسب علماء أستراليين فإنه تم تسجيل حركة هذه السمكة في أعماق البحر كما وتم التقاط صور لها في وقت سابق من هذا العام في حديقة بحرية.وتصنف هذه السمكة بأنها من الأسماك المهددة بالإنقراض والنادرة، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".
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مجتمع, أستراليا, سمكة

رصد سمكة "تسير على يدين" في أستراليا... صورة

07:18 GMT 26.12.2021
© Photo / pixabay/1790462سمكة حمراء كبيرة
سمكة حمراء كبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Photo / pixabay/1790462
تابعنا عبر
تم رصد سمكة " ذات اليدين" النادرة، لأول مرة منذ 22 عاما، تتحرك في قاع البحر قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا.
وكان آخر ظهور لهذا النوع من الأسماك وردي اللون الذي يعرف بـ"ذات اليد" أو handfish، قد رصد قبالة سواحل الجزيرة عام 1999.
وتتميز هذه الأسماك بوجود ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها وتتحرك عليهما بطريقة تشبه المشي.
وبحسب علماء أستراليين فإنه تم تسجيل حركة هذه السمكة في أعماق البحر كما وتم التقاط صور لها في وقت سابق من هذا العام في حديقة بحرية.
وتصنف هذه السمكة بأنها من الأسماك المهددة بالإنقراض والنادرة، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".
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