رصد قاذفة أمريكية شبح في صور الأقمار الصناعية

من المفترض أن صورة الطائرة، تم التقاطها بواسطة ساتل المراقبة الفضائية والرادار التابع لشركة ماكسر تيكنولوجيس. تم نشر صورة لـ B-2 Spirit بالإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت". بالإضافة إلى الصورة غير الواضحة، يتم عرض الإحداثيات 39 ° 01'18.5 "شمالاً 93 درجة 35'40.5" غربًا.وفقًا لخرائط غوغل، توجد هناك بلدة كونكورديا بولاية ميسوري، ويبلغ عدد سكانها 2700 نسمة. جذبت صورة القاذفة الشبح انتباه مستخدمي الإنترنت. ترك حوالي 1500 شخص تعليقاتهم تحت الصورة. لاحظ معظمهم أن الصورة ضبابية نوعًا ما، مما يشير إلى سرعة طيران عالية.
تم رصد القاذفة الشبح الاستراتيجية الأمريكية B-2 Spirit على خرائط غوغل الإلكترونية.
من المفترض أن صورة الطائرة، تم التقاطها بواسطة ساتل المراقبة الفضائية والرادار التابع لشركة ماكسر تيكنولوجيس.
تم نشر صورة لـ B-2 Spirit بالإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت". بالإضافة إلى الصورة غير الواضحة، يتم عرض الإحداثيات 39 ° 01'18.5 "شمالاً 93 درجة 35'40.5" غربًا.
وفقًا لخرائط غوغل، توجد هناك بلدة كونكورديا بولاية ميسوري، ويبلغ عدد سكانها 2700 نسمة. جذبت صورة القاذفة الشبح انتباه مستخدمي الإنترنت. ترك حوالي 1500 شخص تعليقاتهم تحت الصورة. لاحظ معظمهم أن الصورة ضبابية نوعًا ما، مما يشير إلى سرعة طيران عالية.