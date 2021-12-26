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رصد قاذفة أمريكية شبح في صور الأقمار الصناعية
رصد قاذفة أمريكية شبح في صور الأقمار الصناعية
تم رصد القاذفة الشبح الاستراتيجية الأمريكية B-2 Spirit على خرائط غوغل الإلكترونية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T07:03+0000
2021-12-26T07:03+0000
رصد عسكري
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من المفترض أن صورة الطائرة، تم التقاطها بواسطة ساتل المراقبة الفضائية والرادار التابع لشركة ماكسر تيكنولوجيس. تم نشر صورة لـ B-2 Spirit بالإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت". بالإضافة إلى الصورة غير الواضحة، يتم عرض الإحداثيات 39 ° 01'18.5 "شمالاً 93 درجة 35'40.5" غربًا.وفقًا لخرائط غوغل، توجد هناك بلدة كونكورديا بولاية ميسوري، ويبلغ عدد سكانها 2700 نسمة. جذبت صورة القاذفة الشبح انتباه مستخدمي الإنترنت. ترك حوالي 1500 شخص تعليقاتهم تحت الصورة. لاحظ معظمهم أن الصورة ضبابية نوعًا ما، مما يشير إلى سرعة طيران عالية.
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رصد عسكري

رصد قاذفة أمريكية شبح في صور الأقمار الصناعية

07:03 GMT 26.12.2021
© AP Photo / John Antczakقاذفة القنابل الأمريكية B-2 Spirit
قاذفة القنابل الأمريكية B-2 Spirit - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AP Photo / John Antczak
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تم رصد القاذفة الشبح الاستراتيجية الأمريكية B-2 Spirit على خرائط غوغل الإلكترونية.
من المفترض أن صورة الطائرة، تم التقاطها بواسطة ساتل المراقبة الفضائية والرادار التابع لشركة ماكسر تيكنولوجيس.
تم نشر صورة لـ B-2 Spirit بالإنترنت على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت". بالإضافة إلى الصورة غير الواضحة، يتم عرض الإحداثيات 39 ° 01'18.5 "شمالاً 93 درجة 35'40.5" غربًا.
وفقًا لخرائط غوغل، توجد هناك بلدة كونكورديا بولاية ميسوري، ويبلغ عدد سكانها 2700 نسمة. جذبت صورة القاذفة الشبح انتباه مستخدمي الإنترنت. ترك حوالي 1500 شخص تعليقاتهم تحت الصورة. لاحظ معظمهم أن الصورة ضبابية نوعًا ما، مما يشير إلى سرعة طيران عالية.
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