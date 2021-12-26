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https://arabic.sputniknews.com/20211226/رواد-مهمة-شنتشو--13-في-المحطة-المدارية-الصينية-يخرجون-إلى-الفضاء-للمرة-الثانية-1054575741.html
رواد مهمة "شنتشو -13" في المحطة المدارية الصينية يخرجون إلى الفضاء للمرة الثانية
رواد مهمة "شنتشو -13" في المحطة المدارية الصينية يخرجون إلى الفضاء للمرة الثانية
خرج رواد مهمة "شنتشو -13" في المحطة المدارية الصينية إلى الفضاء يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:18+0000
2021-12-26T12:18+0000
2021-12-26T12:18+0000
علوم
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وفقًا لمكتب برنامج رحلات الفضاء المأهولة في جمهورية الصين الشعبية، خرج رواد المحطة للقيام بأعمال خارج المركبة.خرج قائد المركبة جاي جيغان وعضو الطاقم يي غوانف للعمل في الفضاء. ظلت رائدة الفضاء وانغ يابينغ على متنها.تتم عملية الخروج إلى الفضاء التي قام بها رواد مهمة شنتشو 13 ت للمرة الثانية، وكانت الأولى في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.تقع المحطة الصينية على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر. تتوقع جمهورية الصين الشعبية أنها ستكون متاحة للمشاريع الدولية في عام 2022.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
رواد مهمة "شنتشو -13" في المحطة المدارية الصينية يخرجون إلى الفضاء للمرة الثانية
خرج رواد مهمة "شنتشو -13" في المحطة المدارية الصينية إلى الفضاء يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول.
وفقًا لمكتب برنامج رحلات الفضاء المأهولة في جمهورية الصين الشعبية، خرج رواد المحطة للقيام بأعمال خارج المركبة.
خرج قائد المركبة جاي جيغان وعضو الطاقم يي غوانف للعمل في الفضاء. ظلت رائدة الفضاء وانغ يابينغ على متنها.
تتم عملية الخروج إلى الفضاء التي قام بها رواد مهمة شنتشو 13 ت للمرة الثانية، وكانت الأولى في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.
تقع المحطة الصينية على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر. تتوقع جمهورية الصين الشعبية أنها ستكون متاحة للمشاريع الدولية في عام 2022.