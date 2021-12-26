روسيا تحدث منظومة "بانتسير" وتزيد مداها

صرح قائد الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، الفريق ألكسندر ليونوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن النظام يستخدم نوعين من الصواريخ.تحدث ليونوف عن نظامين جديدين للدفاع الجوي للقوات البرية، سيتم الانتهاء من تطويرهما في عام 2022.هما نظام الصواريخ "بتسيلوف" مع نوعين من الصواريخ. سيتم توجيه أحدهما بواسطة شعاع الليزر، والآخر بواسطة الإشعاع الحراري للهدف. وعربة قتالية لفرقة المدفعية المضادة للطائرات "تايفون-بي في أو". من المفترض أن تكون مسلحة بكل من أنظمة الصواريخ "إيغلا" و"إيغلا-إس" و"فيربا" وكذلك "ميتكا"، والتي يتم إنشاؤها كجزء من أعمال التطوير.وأشار ليونوف إلى أنه تم تجهيز صاروخ النظام الجديد برأس موجه ضوئي إلكتروني لا مثيل له في العالم. إنه يضمن تدمير الهدف، حتى في ظروف التشويش البصري.
في عام 2022، سيتم الانتهاء من العمل على إصدار جديد من النظام الصاروخي- المدفعي للدفاع الجوي "بانتسير-إس إم-سي في" للقوات البرية والقوات المظلية. سيكون له هيكل مجنزر ومدى إصابة أكبر.
صرح قائد الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، الفريق ألكسندر ليونوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن النظام يستخدم نوعين من الصواريخ.
تحدث ليونوف عن نظامين جديدين للدفاع الجوي للقوات البرية، سيتم الانتهاء من تطويرهما في عام 2022.
هما نظام الصواريخ "بتسيلوف" مع نوعين من الصواريخ. سيتم توجيه أحدهما بواسطة شعاع الليزر، والآخر بواسطة الإشعاع الحراري للهدف. وعربة قتالية لفرقة المدفعية المضادة للطائرات "تايفون-بي في أو". من المفترض أن تكون مسلحة بكل من أنظمة الصواريخ "إيغلا" و"إيغلا-إس" و"فيربا" وكذلك "ميتكا"، والتي يتم إنشاؤها كجزء من أعمال التطوير.
وأشار ليونوف إلى أنه تم تجهيز صاروخ النظام الجديد برأس موجه ضوئي إلكتروني لا مثيل له في العالم. إنه يضمن تدمير الهدف، حتى في ظروف التشويش البصري.