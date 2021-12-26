روسيا والصين تجريان مشاورات حول المقترحات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: "الهند والصين شركاؤنا وحلفاؤنا. ننسق أعمالنا معهم في كثير من الجوانب على الساحة الدولية ولا سيما مع الصين".وأضاف بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية أن الصين "أشادت بشدة" بالمقترحات الأمنية الروسية الأسبوع الماضي، وأكد "مواصلة المشاورات" معها.
تُجري روسيا حالياَ مع الصين مشاورات بشأن المقترحات الأمنية التي قدمتها للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: "الهند والصين شركاؤنا وحلفاؤنا. ننسق أعمالنا معهم في كثير من الجوانب على الساحة الدولية ولا سيما مع الصين". وأضاف بيسكوف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية أن الصين "أشادت بشدة" بالمقترحات الأمنية الروسية الأسبوع الماضي، وأكد "مواصلة المشاورات" معها.