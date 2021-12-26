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https://arabic.sputniknews.com/20211226/زلزال-قوي-يضرب-اليابان-1054569641.html
زلزال قوي يضرب اليابان
زلزال قوي يضرب اليابان
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن جزر ريوكيو الواقعة أقصى جنوب غربي اليابان تعرضت لزلزال قوي، اليوم الأحد. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:58+0000
2021-12-26T09:58+0000
2021-12-26T09:58+0000
اليابان
زلزال
أخبار العالم الآن
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وصرح المركز أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر؛ حسب "رويترز".وأشار المركز إلى أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).كما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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اليابان, زلزال, أخبار العالم الآن
زلزال قوي يضرب اليابان
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن جزر ريوكيو الواقعة أقصى جنوب غربي اليابان تعرضت لزلزال قوي، اليوم الأحد.
وصرح المركز أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر؛ حسب "رويترز".
وأشار المركز إلى أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).
كما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.
و
تقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ
وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.