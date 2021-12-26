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زلزال قوي يضرب اليابان
زلزال قوي يضرب اليابان
أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن جزر ريوكيو الواقعة أقصى جنوب غربي اليابان تعرضت لزلزال قوي، اليوم الأحد. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:58+0000
2021-12-26T09:58+0000
اليابان
زلزال
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وصرح المركز أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر؛ حسب "رويترز".وأشار المركز إلى أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).كما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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اليابان, زلزال, أخبار العالم الآن

زلزال قوي يضرب اليابان

09:58 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogiالشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.
الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن جزر ريوكيو الواقعة أقصى جنوب غربي اليابان تعرضت لزلزال قوي، اليوم الأحد.
وصرح المركز أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر؛ حسب "رويترز".
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وأشار المركز إلى أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

كما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.
وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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