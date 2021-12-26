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https://arabic.sputniknews.com/20211226/زلزال-قوي-يهز-جزيرة-كريت-اليونانية-1054595979.html
زلزال قوي يهز جزيرة كريت اليونانية
زلزال قوي يهز جزيرة كريت اليونانية
قال معهد ديناميكية الأرض في اليونان، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة على جزيرة كريت اليونانية اليوم الأحد. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T21:30+0000
2021-12-26T21:30+0000
2021-12-26T21:30+0000
زلزال
اليونان
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كان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قال في وقت سابق، إن الزلزال بلغت شدته 6 درجات.وقال معهد ديناميكية الأرض على موقعه على الإنترنت إن الزلزال وقع على عمق 6.4 كيلومتر.ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, اليونان
زلزال قوي يهز جزيرة كريت اليونانية
قال معهد ديناميكية الأرض في اليونان، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.4 درجة على جزيرة كريت اليونانية اليوم الأحد.
كان المركز الأوروبي المتوسطي
لرصد الزلازل قال في وقت سابق
، إن الزلزال بلغت شدته 6 درجات.
وقال معهد ديناميكية الأرض على موقعه على الإنترنت إن الزلزال وقع على عمق 6.4 كيلومتر.
ولكن لم ترد أنباء بعد عن
وقوع إصابات أو أضرار
.
وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.