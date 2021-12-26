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https://arabic.sputniknews.com/20211226/زلزال-يضرب-البحر-المتوسط-بقوة-49--1054591413.html
زلزال يضرب البحر المتوسط بقوة 4.9
زلزال يضرب البحر المتوسط بقوة 4.9
قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، إن زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب البحر الأبيض المتوسط. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:57+0000
2021-12-26T17:57+0000
2021-12-26T17:57+0000
زلزال
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع الساعة 15.15 بتوقيع غرينيتش، وبلغ عمق الزلزال 36 كيلومترا تحت سطح البحر.في سياق متصل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن جزر ريوكيو الواقعة أقصى جنوب غربي اليابان تعرضت لزلزال قوي، اليوم الأحد، وبلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر؛ حسب "رويترز".ونفى المركز وجود خطر أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال
زلزال يضرب البحر المتوسط بقوة 4.9
قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، إن زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ضرب البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت
قناة "نسمة" التونسية
عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع الساعة 15.15 بتوقيع غرينيتش، وبلغ عمق الزلزال 36 كيلومترا تحت سطح البحر.
في سياق متصل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن جزر ريوكيو الواقعة أقصى جنوب غربي اليابان تعرضت لزلزال قوي، اليوم الأحد، وبلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر؛ حسب "رويترز".
ونفى المركز وجود خطر أمواج مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.