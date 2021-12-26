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ستيفاني ويليامز تتحدث عن ترشح سيف الإسلام والدبيبة للانتخابات الرئاسية وتوجه دعوة إلى الليبيين
ستيفاني ويليامز تتحدث عن ترشح سيف الإسلام والدبيبة للانتخابات الرئاسية وتوجه دعوة إلى الليبيين
أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، أن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T15:28+0000
2021-12-26T15:28+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت ويليامز، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إن "قرار البت في أهلية نجل الزعيم الليبي للترشح هو شأن ليبي خاص يتخذه القضاء"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لما يصدر من أحكام.وبشأن ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ذكرت أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات خطية بعدم الترشح في هذه الانتخابات، مشددة على ضرورة أن يحترم الجميع السيادة الليبية واستقلالية القضاء.ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن تحديد موعد جديد للانتخابات التي تم تأجيلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يعود إلى السلطات المختصة في ليبيا، معربة عن استعداد الأمم المتحدة التام لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.وأكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، يوم الجمعة الماضي، تمسك المجلس بضرورة إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن في البلاد.وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر/ كانون الأول، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية، مقترحة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/الجامعة-العربية-تدعو-الأطراف-الليبية-إلى-استبعاد-الاحتكام-للسلاح-1054538060.html
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أخبار ليبيا اليوم

ستيفاني ويليامز تتحدث عن ترشح سيف الإسلام والدبيبة للانتخابات الرئاسية وتوجه دعوة إلى الليبيين

15:28 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Mariem Mohamed الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Mariem Mohamed
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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، أن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية شأن داخلي.
وقالت ويليامز، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، إن "قرار البت في أهلية نجل الزعيم الليبي للترشح هو شأن ليبي خاص يتخذه القضاء"، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لما يصدر من أحكام.
الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية إلى استبعاد الاحتكام للسلاح
أمس, 09:06 GMT
وبشأن ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ذكرت أن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات خطية بعدم الترشح في هذه الانتخابات، مشددة على ضرورة أن يحترم الجميع السيادة الليبية واستقلالية القضاء.
ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن تحديد موعد جديد للانتخابات التي تم تأجيلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يعود إلى السلطات المختصة في ليبيا، معربة عن استعداد الأمم المتحدة التام لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وأكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، يوم الجمعة الماضي، تمسك المجلس بضرورة إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن في البلاد.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر/ كانون الأول، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية، مقترحة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
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