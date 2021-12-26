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https://arabic.sputniknews.com/20211226/سريلانكا-شرطي-يقتل-4-من-زملائه-ويصيب-3-آخرين-1054564118.html
سريلانكا.. شرطي يقتل 4 من زملائه ويصيب 3 آخرين
سريلانكا.. شرطي يقتل 4 من زملائه ويصيب 3 آخرين
أعلنت الشرطة في سريلانكا، أمس السبت، عن مقتل أربعة أفراد من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T04:55+0000
2021-12-26T04:55+0000
2021-12-26T04:55+0000
أخبار سريلانكا
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يأتي ذلك بعدما فتح شرطي النار على مجموعة من زملائه الضباط.وقال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، نهال ثلدوا، في بيان، إن إطلاق النار وقع مساء الجمعة داخل مركز للشرطة في بلدة ثيروكوفيل الصغيرة، الواقعة على بعد حوالي 336 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.وأوضح أن الرقيب الذي قام بإطلاق النار على زملائه اعتقل بعد أن استسلم لمركز شرطة منفصل وسلم بندقيتين هجوميتين من طراز "تي -56" وذخيرة.وأضاف ثلدوا، أنه تم إرسال فريق شرطة برئاسة ضابط بارز إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سريلانكا
سريلانكا.. شرطي يقتل 4 من زملائه ويصيب 3 آخرين
أعلنت الشرطة في سريلانكا، أمس السبت، عن مقتل أربعة أفراد من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
يأتي ذلك بعدما فتح شرطي النار على مجموعة من زملائه الضباط.
وقال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، نهال ثلدوا،
في بيان
، إن إطلاق النار وقع مساء الجمعة داخل مركز للشرطة في بلدة ثيروكوفيل الصغيرة، الواقعة على بعد حوالي 336 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.
وأوضح أن الرقيب الذي قام بإطلاق النار على زملائه اعتقل بعد أن
استسلم لمركز شرطة منفصل
وسلم بندقيتين هجوميتين من طراز "تي -56" وذخيرة.
وأضاف ثلدوا، أنه تم إرسال فريق شرطة برئاسة ضابط بارز إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.