تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/سفير-إسرائيل-في-دولة-الإمارات-يزور-حاكم-رأس-الخيمة--1054575987.html
سفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
سفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
حل السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات، أمير حايك مع وفد مرافق له، ضيوفا على الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:25+0000
2021-12-26T12:34+0000
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1046877970_0:108:3096:1850_1920x0_80_0_0_2a410cb2a513d7c362e8508ffb8b6df8.jpg
ورحب حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.من جانبه عبّر السفير حايك، عن بالغ شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم أمس السبت، تعيين رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل، أمير حايك، سفيرا لإسرائيل لدى الإمارات، ليصبح حايك رسميا أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف أيلول/ سبتمبر العام الماضي.كما توجه لابيد بالشكر إلى إيتان نائيه، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، قائلا إنه "عمل بلا كلل خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز العلاقات بين البلدين وإنشاء السفارة الإسرائيلية في الإمارات".وكان لابيد قد افتتح، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-وزراء-إسرائيل-يصل-أبوظبي-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1053866686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1046877970_244:0:2853:1957_1920x0_80_0_0_174dbe9b054aab671281fe6b5972bb4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم

سفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة

12:25 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 12:34 GMT 26.12.2021)
© AFP 2021 / KARIM SAHIBأعلام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل
أعلام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
تابعنا عبر
حل السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات، أمير حايك مع وفد مرافق له، ضيوفا على الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بقصره في مدينة صقر بن محمد، بمناسبة مباشرته لعمله الدبلوماسي في البلاد.
ورحب حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.
من جانبه عبّر السفير حايك، عن بالغ شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم أمس السبت، تعيين رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل، أمير حايك، سفيرا لإسرائيل لدى الإمارات، ليصبح حايك رسميا أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت في الكنيست، القدس، 30 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
رئيس وزراء إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو
12 ديسمبر, 20:46 GMT
كما توجه لابيد بالشكر إلى إيتان نائيه، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، قائلا إنه "عمل بلا كلل خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز العلاقات بين البلدين وإنشاء السفارة الإسرائيلية في الإمارات".
وكان لابيد قد افتتح، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:30 GMTبابا الفاتيكان يصف انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بـ"المأساة"
13:19 GMTليبيا بين مطرقة التدخلات الخارجية وسندان الخلافات الداخلية المحتدمة
13:16 GMTرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البحريني: نتطلع لتعزيز كافة أوجه التعاون مع روسيا
13:09 GMTانهيار مفاجئ لسد في البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة
13:04 GMTباحثون: العالم يحقق إنجازا غير مسبوق في 2022 لكنه يواجه خطرا داهما في 2023
13:02 GMTروسيا والصين تجريان مشاورات حول المقترحات الأمنية المقدمة للولايات المتحدة
13:01 GMTالأمن السوري يضبط كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة في ريف درعا
12:59 GMTوفاة ابنة آخر ملوك أفغانستان
12:58 GMTالعراق يعلن تنفيذ قواته الجوية 14 ضربة على أوكار الإرهابيين
12:57 GMTبوركينا فاسو تعلن الحداد بعد مقتل 41 شخصا بهجوم إرهابي
12:54 GMTبينيت يغادر جلسة الحكومة الإسرائيلية في الجولان لإصابة ابنته بكورونا
12:50 GMTالسماح للاعبين الأفارقة بالبقاء مع أنديتهم حتى 3 يناير
12:48 GMTطالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
12:44 GMTالكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
12:41 GMTالجامعة العربية تعلن مدينة مسقط عاصمة رقمية عربية لعام 2022
12:39 GMTماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
12:32 GMTالحكومة الأردنية: نسبة التطعيم في المملكة غير مرضية
12:29 GMTبوتين: الضمانات الأمنية موضوعة في إطار معين ومن المهم التوصل إلى اتفاقات
12:25 GMTسفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة
12:21 GMTخبير: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية