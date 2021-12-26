https://arabic.sputniknews.com/20211226/سفير-إسرائيل-في-دولة-الإمارات-يزور-حاكم-رأس-الخيمة--1054575987.html

سفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة

سفير إسرائيل في دولة الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة

حل السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات، أمير حايك مع وفد مرافق له، ضيوفا على الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T12:25+0000

2021-12-26T12:25+0000

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ورحب حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.من جانبه عبّر السفير حايك، عن بالغ شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم أمس السبت، تعيين رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل، أمير حايك، سفيرا لإسرائيل لدى الإمارات، ليصبح حايك رسميا أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف أيلول/ سبتمبر العام الماضي.كما توجه لابيد بالشكر إلى إيتان نائيه، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، قائلا إنه "عمل بلا كلل خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز العلاقات بين البلدين وإنشاء السفارة الإسرائيلية في الإمارات".وكان لابيد قد افتتح، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

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