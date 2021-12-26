https://arabic.sputniknews.com/20211226/صحيفة-عبرية-تكشف-عن-فشل-أمني-جديد-يتعلق-برئيس-الوزراء-بينيت-بعد-فضيحة-منزل-غانتس-1054565984.html

صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس الوزراء بينيت... بعد فضيحة منزل غانتس

صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس الوزراء بينيت... بعد فضيحة منزل غانتس

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن فشل أمني جديد يعيد إلى الأذهان تعيين عامل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية جنائية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T07:07+0000

2021-12-26T07:07+0000

2021-12-26T07:16+0000

عالم

نفتالي بينيت

إسرائيل

بيني غانتس

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أكدت صحيفة كالكاليست العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت بتوظيف إسرائيلي تم فصله من عمله في مجال الطائرات، ليكون مسؤولا عن صيانة طائرة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في واقعة تمثل فشلا أمنيا إسرائيليا جديدا.ويأتي الكشف عن الموظف الإسرائيلي المفصول، بعد قضية تعيين عامل في منزل غانتس اتضح أن لديه جرائم أو أسبقية جنائية، والذي تورط في محاولة التجسس لصالح إيران ضد وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه.وأكدت الصحيفة ذات الطابع الاقتصادي، أن الموظف المفصول الذي اختير لهذه المهمة العسكرية والخطيرة في آن واحد، مدان في قضايا جنائية، رغم خبرته في مجال صيانة الطائرات، لكن تم فصله من عمله في شركة صناعات الطائرات العسكرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أو المدنية.للمزيد: هل فشلت إسرائيل في كشف "جاسوس إيران" داخل منزل غانتس؟... الشاباك يردوأوضحت الصحيفة العبرية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" لم يفحص الملف الأمني لهذا الموظف قبل توليه هذه المهمة الأمنية والخطيرة، رغم كونه الوحيد الذي تقدم لمناقصة نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلي بهدف صيانة طائرة رئيس الوزراء في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20211207/إسرائيل-تعترف-بفشلها-في-اكتشاف-معلومات-أمنية-تتعلق-بـجاسوس-إيران-في-منزل-غانتس-1053676412.html

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عالم, نفتالي بينيت, إسرائيل, بيني غانتس