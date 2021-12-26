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https://arabic.sputniknews.com/20211226/صحيفة-عبرية-تكشف-عن-فشل-أمني-جديد-يتعلق-برئيس-الوزراء-بينيت-بعد-فضيحة-منزل-غانتس-1054565984.html
صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس الوزراء بينيت... بعد فضيحة منزل غانتس
صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس الوزراء بينيت... بعد فضيحة منزل غانتس
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن فشل أمني جديد يعيد إلى الأذهان تعيين عامل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية جنائية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T07:07+0000
2021-12-26T07:16+0000
عالم
نفتالي بينيت
إسرائيل
بيني غانتس
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أكدت صحيفة كالكاليست العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت بتوظيف إسرائيلي تم فصله من عمله في مجال الطائرات، ليكون مسؤولا عن صيانة طائرة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في واقعة تمثل فشلا أمنيا إسرائيليا جديدا.ويأتي الكشف عن الموظف الإسرائيلي المفصول، بعد قضية تعيين عامل في منزل غانتس اتضح أن لديه جرائم أو أسبقية جنائية، والذي تورط في محاولة التجسس لصالح إيران ضد وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه.وأكدت الصحيفة ذات الطابع الاقتصادي، أن الموظف المفصول الذي اختير لهذه المهمة العسكرية والخطيرة في آن واحد، مدان في قضايا جنائية، رغم خبرته في مجال صيانة الطائرات، لكن تم فصله من عمله في شركة صناعات الطائرات العسكرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أو المدنية.للمزيد: هل فشلت إسرائيل في كشف "جاسوس إيران" داخل منزل غانتس؟... الشاباك يردوأوضحت الصحيفة العبرية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" لم يفحص الملف الأمني لهذا الموظف قبل توليه هذه المهمة الأمنية والخطيرة، رغم كونه الوحيد الذي تقدم لمناقصة نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلي بهدف صيانة طائرة رئيس الوزراء في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إسرائيل-تعترف-بفشلها-في-اكتشاف-معلومات-أمنية-تتعلق-بـجاسوس-إيران-في-منزل-غانتس-1053676412.html
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عالم, نفتالي بينيت, إسرائيل, بيني غانتس

صحيفة عبرية تكشف عن فشل أمني جديد يتعلق برئيس الوزراء بينيت... بعد فضيحة منزل غانتس

07:07 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 07:16 GMT 26.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / POOL
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن فشل أمني جديد يعيد إلى الأذهان تعيين عامل في منزل بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي على خلفية جنائية.
أكدت صحيفة كالكاليست العبرية، صباح اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت بتوظيف إسرائيلي تم فصله من عمله في مجال الطائرات، ليكون مسؤولا عن صيانة طائرة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في واقعة تمثل فشلا أمنيا إسرائيليا جديدا.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
إسرائيل تعترف بفشلها في اكتشاف معلومات أمنية تتعلق بـ"جاسوس إيران" في منزل غانتس
7 ديسمبر, 17:17 GMT
ويأتي الكشف عن الموظف الإسرائيلي المفصول، بعد قضية تعيين عامل في منزل غانتس اتضح أن لديه جرائم أو أسبقية جنائية، والذي تورط في محاولة التجسس لصالح إيران ضد وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه.
وأكدت الصحيفة ذات الطابع الاقتصادي، أن الموظف المفصول الذي اختير لهذه المهمة العسكرية والخطيرة في آن واحد، مدان في قضايا جنائية، رغم خبرته في مجال صيانة الطائرات، لكن تم فصله من عمله في شركة صناعات الطائرات العسكرية الإسرائيلية، سواء العسكرية أو المدنية.
للمزيد: هل فشلت إسرائيل في كشف "جاسوس إيران" داخل منزل غانتس؟... الشاباك يرد
وأوضحت الصحيفة العبرية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" لم يفحص الملف الأمني لهذا الموظف قبل توليه هذه المهمة الأمنية والخطيرة، رغم كونه الوحيد الذي تقدم لمناقصة نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلي بهدف صيانة طائرة رئيس الوزراء في البلاد.
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