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طالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
طالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم
أعلنت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح للنساء بالسفر مسافات طويلة من دون محرم. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:48+0000
2021-12-26T12:48+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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جاء الإعلان ضمن الإرشادات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر: يجب عدم نقل النساء الراغبات في السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين.الوزارة دعت أيضا الصحافيات اللواتي يعملن في التلفاز إلى ارتداء الحجاب على الشاشة. وذكر المتحدث باسم الحركة أن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يرغبن في الصعود على متن وسائل النقل.وتأتي هذه الإرشادات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور أسابيع على طلب وزارة الأمر بالمعروف من القنوات التلفزيونية الأفغانية منع عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تشارك فيها نساء.وتضمنت توجيهات الوزارة، كذلك مطالبة السكان بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في سيارتهم.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت حركة "طالبان" مرسوما باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن، لكن المرسوم يذكر حق الفتيات في التعليم.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/حركة-طالبان-تنظيم-داعش-أصبح-تحت-السيطرة-1050674565.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

طالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم

12:48 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemraحواء، 20 عامًا، طالبة في السنة الثالثة في الأدب الروسي في جامعة برهان الدين رباني (التي أعيدت تسميتها من قبل طالبان إلى جامعة كابول التعليمية)، تقرأ كتابًا مع أختها على حافة النافذة في منزلهم في كابول ، أفغانستان، 23 أكتوبر 2021.
حواء، 20 عامًا، طالبة في السنة الثالثة في الأدب الروسي في جامعة برهان الدين رباني (التي أعيدت تسميتها من قبل طالبان إلى جامعة كابول التعليمية)، تقرأ كتابًا مع أختها على حافة النافذة في منزلهم في كابول ، أفغانستان، 23 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Zohra Bensemra
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أعلنت حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح للنساء بالسفر مسافات طويلة من دون محرم.
جاء الإعلان ضمن الإرشادات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر: يجب عدم نقل النساء الراغبات في السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين.
الوزارة دعت أيضا الصحافيات اللواتي يعملن في التلفاز إلى ارتداء الحجاب على الشاشة. وذكر المتحدث باسم الحركة أن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يرغبن في الصعود على متن وسائل النقل.
وتأتي هذه الإرشادات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور أسابيع على طلب وزارة الأمر بالمعروف من القنوات التلفزيونية الأفغانية منع عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تشارك فيها نساء.
وتضمنت توجيهات الوزارة، كذلك مطالبة السكان بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في سيارتهم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت حركة "طالبان" مرسوما باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن، لكن المرسوم يذكر حق الفتيات في التعليم.
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