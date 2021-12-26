طالبان: لن يسمح للنساء بالسفر مسافات بعيدة دون محرم

جاء الإعلان ضمن الإرشادات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر: يجب عدم نقل النساء الراغبات في السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين.الوزارة دعت أيضا الصحافيات اللواتي يعملن في التلفاز إلى ارتداء الحجاب على الشاشة. وذكر المتحدث باسم الحركة أن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يرغبن في الصعود على متن وسائل النقل.وتأتي هذه الإرشادات التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور أسابيع على طلب وزارة الأمر بالمعروف من القنوات التلفزيونية الأفغانية منع عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تشارك فيها نساء.وتضمنت توجيهات الوزارة، كذلك مطالبة السكان بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في سيارتهم.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت حركة "طالبان" مرسوما باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن، لكن المرسوم يذكر حق الفتيات في التعليم.