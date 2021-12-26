طفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة
© Photo / CC0 Creative Commonsالإقلاع عن التدخين
© Photo / CC0 Creative Commons
نجح الطفل الأندونيسي أردي ريزال، بالإقلاع عن التدخين، بعدما أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام، لتدخينه 40 سيجارة في اليوم في عمر سنتين.
وتخلص ريزال من التدخين بعد اعتماده على نظام غذائي تغلب فيه الخضراوات والفواكه.
Chain-smoking tot, 2, who had a 40-a-day habit is unrecognisable now he's quithttps://t.co/m72uMzNWYj pic.twitter.com/7XCThF8FGJ— Daily Star (@dailystar) December 25, 2021
الطفل صدم العالم بصوره التي تصدرت الصحف العالمية وهو ينفث الدخان بعمر السنتين، مصرحا في عام 2017، لشبكة "سي إن إن"، أنه كان يعاني من صعوبة في التوقف عن التدخين، ويشعر بطعم لاذع ودوار في رأسه عندما كان يتوقف عن التدخين.
(Daily Star):#Chain-smoking tot, 2, who had a 40-a-day habit is unrecognisable now he's quit : A government-led investigation was launched to help a toddler kick his smoking habit initiated by his parents, but Ardi Rizal was last .. #TrendsSpy https://t.co/PLwEPCwu0E pic.twitter.com/n1YBY08tip— NewsOnePlace.com (@newsoneplace) December 25, 2021
وأصبح الشاب الأندونيسي مدمنا على الدخان عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهرا.
هذا ويعيش ريزال الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات لمساعدته في الحفاظ على شكله.