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https://arabic.sputniknews.com/20211226/طفل-كان-يدخن-40-سيجارة-في-اليوم-يتوقف-عن-التدخين-صورة-1054567073.html
طفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة
طفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة
نجح الطفل الأندونيسي أردي ريزال، بالإقلاع عن التدخين، بعدما أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام، لتدخينه 40 سيجارة في اليوم في عمر سنتين. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T08:14+0000
2021-12-26T08:14+0000
مجتمع
السجائر
التدخين
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وتخلص ريزال من التدخين بعد اعتماده على نظام غذائي تغلب فيه الخضراوات والفواكه.الطفل صدم العالم بصوره التي تصدرت الصحف العالمية وهو ينفث الدخان بعمر السنتين، مصرحا في عام 2017، لشبكة "سي إن إن"، أنه كان يعاني من صعوبة في التوقف عن التدخين، ويشعر بطعم لاذع ودوار في رأسه عندما كان يتوقف عن التدخين.وأصبح الشاب الأندونيسي مدمنا على الدخان عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهرا.هذا ويعيش ريزال الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات لمساعدته في الحفاظ على شكله.
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مجتمع, السجائر, التدخين

طفل كان يدخن 40 سيجارة في اليوم يتوقف عن التدخين... صورة

08:14 GMT 26.12.2021
© Photo / CC0 Creative Commonsالإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Photo / CC0 Creative Commons
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نجح الطفل الأندونيسي أردي ريزال، بالإقلاع عن التدخين، بعدما أشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أعوام، لتدخينه 40 سيجارة في اليوم في عمر سنتين.
وتخلص ريزال من التدخين بعد اعتماده على نظام غذائي تغلب فيه الخضراوات والفواكه.
الطفل صدم العالم بصوره التي تصدرت الصحف العالمية وهو ينفث الدخان بعمر السنتين، مصرحا في عام 2017، لشبكة "سي إن إن"، أنه كان يعاني من صعوبة في التوقف عن التدخين، ويشعر بطعم لاذع ودوار في رأسه عندما كان يتوقف عن التدخين.
وأصبح الشاب الأندونيسي مدمنا على الدخان عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهرا.
هذا ويعيش ريزال الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضروات لمساعدته في الحفاظ على شكله.
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