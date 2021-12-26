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ظهور صفحة أخرى غير الرسمية... هل تم اختراق الموقع الإلكتروني لمطار بغداد؟
ظهور صفحة أخرى غير الرسمية... هل تم اختراق الموقع الإلكتروني لمطار بغداد؟
حاول كثير من المسافرين، اليوم الأحد، الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار بغداد الدولي، ولكنهم فشلوا حيث ظهرت صفحة جديدة، ما أدى لاعتقاد بأن الموقع تعرض... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:32+0000
2021-12-26T11:32+0000
العراق
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، نفت إدارة مطار بغداد، اختراق موقعها الرسمي على الإنترنت.وقالت إن ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر "صفحة غير الصفحة الرسمية".وأوضحت إدارة مطار بغداد أن "المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعي".وأكدت أنه "سيتم ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق والترويج لها إلى القضاء".
https://arabic.sputniknews.com/20210801/عمليات-بغداد-تعلن-ضبط-18-صاروخا-كانت-معدة-لاستهداف-المطار-1049721992.html
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ظهور صفحة أخرى غير الرسمية... هل تم اختراق الموقع الإلكتروني لمطار بغداد؟

11:32 GMT 26.12.2021
© AFP 2021مطار بغداد
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021
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حاول كثير من المسافرين، اليوم الأحد، الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمطار بغداد الدولي، ولكنهم فشلوا حيث ظهرت صفحة جديدة، ما أدى لاعتقاد بأن الموقع تعرض لعملية اختراق.
وحسب موقع "السومرية نيوز"، نفت إدارة مطار بغداد، اختراق موقعها الرسمي على الإنترنت.
وقالت إن ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر "صفحة غير الصفحة الرسمية".
وأوضحت إدارة مطار بغداد أن "المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعي".
وأكدت أنه "سيتم ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق والترويج لها إلى القضاء".
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2021
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11:32 GMTظهور صفحة أخرى غير الرسمية... هل تم اختراق الموقع الإلكتروني لمطار بغداد؟
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