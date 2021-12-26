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علماء يحققون اكتشافا جديدا في علم التشريح البشري
علماء يحققون اكتشافا جديدا في علم التشريح البشري
اكتشف عدد من الباحثين من جامعة بازل السويسرية، منطقة غير مكتشفة من قبل لعضلات الفك. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:42+0000
2021-12-26T09:42+0000
علوم
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قالت الدكتورة سيلفيا ميزي في تعليق لصحيفة "سيانس ديلي" الطبية، "هذا الجزء من العضلة الماضغة يختلف بشكل واضح عن الطبقات الأخرى في موقعه ووظيفته".ووصف البروفيسور ينس كريستوف تورب من المركز الجامعي لطب الأسنان في جامعة بازل، هيكل العضلة بأنه يتكون من طبقة ثالثة إضافية، حتى أعمق. في المجلة العلمية "Annals of Anatomy"، اقترحوا أن يتم تسمية هذه الطبقة باسم Musculus masseter pars coronidea - وبعبارة أخرى، القسم التاجي للعضلة- لأن الطبقة الموصوفة حديثًا من العضلات مرتبطة بالعضلات (أو "التاجية" ) عملية الفك السفلي.استندت الدراسة التشريحية إلى الفحص التفصيلي لعضلات الفك الثابت بالفورمالين والمسح المقطعي بالكمبيوتر ، وتحليل أقسام الأنسجة الملطخة من الأفراد المتوفين الذين تبرعوا بأجسادهم للعلم، بالإضافة إلى بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي من شخص حي.كما أشارت الددكتورة ميزي المسؤولة عن الدراسة إلى أن "هذا الجزء العميق من العضلة الماضغة يمكن تمييزه بوضوح عن الطبقتين الأخريين من حيث مساره ووظيفته"، مضيفة أن ترتيب ألياف العضلات يشير إلى أن هذه الطبقة تشارك في تثبيت الفك السفلي. يبدو أيضًا أنه الجزء الوحيد من المضغ القادر على سحب الفك السفلي للخلف - أي باتجاه الأذن.هذا وأفادت دراسات فردية أخرى من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضا بوجود ثلاث طبقات ، لكنهم قسموا القسم السطحي من الكتلة إلى طبقتين واتفقوا مع الأعمال القياسية في وصفهم للقسم الأعمق.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/رجل-هندي-يقضي-سبع-ساعات-في-ثلاجة-مشرحة-بعد-تعرضه-لحادث-وينجو-1050763400.html
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علوم

علماء يحققون اكتشافا جديدا في علم التشريح البشري

09:42 GMT 26.12.2021
© Photo / New York Postطلاء أسنان
طلاء أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Photo / New York Post
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اكتشف عدد من الباحثين من جامعة بازل السويسرية، منطقة غير مكتشفة من قبل لعضلات الفك.
قالت الدكتورة سيلفيا ميزي في تعليق لصحيفة "سيانس ديلي" الطبية، "هذا الجزء من العضلة الماضغة يختلف بشكل واضح عن الطبقات الأخرى في موقعه ووظيفته".
ووصف البروفيسور ينس كريستوف تورب من المركز الجامعي لطب الأسنان في جامعة بازل، هيكل العضلة بأنه يتكون من طبقة ثالثة إضافية، حتى أعمق. في المجلة العلمية "Annals of Anatomy"، اقترحوا أن يتم تسمية هذه الطبقة باسم Musculus masseter pars coronidea - وبعبارة أخرى، القسم التاجي للعضلة- لأن الطبقة الموصوفة حديثًا من العضلات مرتبطة بالعضلات (أو "التاجية" ) عملية الفك السفلي.
استندت الدراسة التشريحية إلى الفحص التفصيلي لعضلات الفك الثابت بالفورمالين والمسح المقطعي بالكمبيوتر ، وتحليل أقسام الأنسجة الملطخة من الأفراد المتوفين الذين تبرعوا بأجسادهم للعلم، بالإضافة إلى بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي من شخص حي.
كما أشارت الددكتورة ميزي المسؤولة عن الدراسة إلى أن "هذا الجزء العميق من العضلة الماضغة يمكن تمييزه بوضوح عن الطبقتين الأخريين من حيث مساره ووظيفته"، مضيفة أن ترتيب ألياف العضلات يشير إلى أن هذه الطبقة تشارك في تثبيت الفك السفلي. يبدو أيضًا أنه الجزء الوحيد من المضغ القادر على سحب الفك السفلي للخلف - أي باتجاه الأذن.
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هذا وأفادت دراسات فردية أخرى من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أيضا بوجود ثلاث طبقات ، لكنهم قسموا القسم السطحي من الكتلة إلى طبقتين واتفقوا مع الأعمال القياسية في وصفهم للقسم الأعمق.
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