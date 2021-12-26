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https://arabic.sputniknews.com/20211226/غارات-جوية-جديدة-للتحالف-على-مواقع-لجماعة-أنصار-الله-في-صنعاء-1054593838.html
غارات جوية جديدة للتحالف على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء
غارات جوية جديدة للتحالف على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء
جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، غاراته الجوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في العاصمة صنعاء وسط اليمن. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:44+0000
2021-12-26T20:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف العربي شن غارتين على الأقل على كلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين بمنطقة عَصِر شمال غربي العاصمة.وتأتي الغارات غداة تنفيذ طيران التحالف ثلاث غارات على محيط كلية الطيران شمال غربي العاصمة.إلى ذلك، قال التحالف، حسب تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "راقب عملية نقل أسلحة ونفذ ضربات جوية استجابة للتهديد ولمنع نقلها".ودعا التحالف، المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء".يأتي ذلك بعد تصريحات للناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في وقت سابق اليوم، اتهم فيه الحوثيون باستخدام مطار صنعاء الدولي في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية نحو الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.وأوضحت بيانات للتحالف أن هجمات الحوثيين ضد السعودية أسفرت عن مقتل 118 من المدنيين بينهم 59 سعوديا، بجانب جنسيات أخرى بينهم مصريين وهنود وباكستانيين.وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية ارتفع منذ شهر شباط/فبراير الماضي حتى الآن إلى 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة تجاه السعودية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار اليمن الأن

غارات جوية جديدة للتحالف على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء

19:44 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 20:06 GMT 26.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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جدد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، غاراته الجوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف العربي شن غارتين على الأقل على كلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين بمنطقة عَصِر شمال غربي العاصمة.

وتأتي الغارات غداة تنفيذ طيران التحالف ثلاث غارات على محيط كلية الطيران شمال غربي العاصمة.

إلى ذلك، قال التحالف، حسب تلفزيون "الإخبارية" الرسمي السعودي، إنه "راقب عملية نقل أسلحة ونفذ ضربات جوية استجابة للتهديد ولمنع نقلها".

ودعا التحالف، المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء".

يأتي ذلك بعد تصريحات للناطق باسم التحالف، تركي المالكي، في وقت سابق اليوم، اتهم فيه الحوثيون باستخدام مطار صنعاء الدولي في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية نحو الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت بيانات للتحالف أن هجمات الحوثيين ضد السعودية أسفرت عن مقتل 118 من المدنيين بينهم 59 سعوديا، بجانب جنسيات أخرى بينهم مصريين وهنود وباكستانيين.

وأشار المالكي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية ارتفع منذ شهر شباط/فبراير الماضي حتى الآن إلى 430 صاروخا و851 طائرة مسيرة تجاه السعودية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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