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https://arabic.sputniknews.com/20211226/فرقاطة-بريطانية-تتجسس-على-السفن-الروسية-في-بحر-الشمال-1054564707.html
فرقاطة بريطانية تتجسس على السفن الروسية في بحر الشمال
فرقاطة بريطانية تتجسس على السفن الروسية في بحر الشمال
أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن الفرقاطة البريطانية HMS Westminster موجودة في بحر الشمال وهي مستعدة لتتبع عودة السفن والغواصات الروسية إلى القاعدة البحرية في... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T06:00+0000
2021-12-26T06:00+0000
2021-12-26T06:20+0000
رصد عسكري
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وبحسب الصحيفة، فإن الفرقاطة في "حالة تأهب قصوى" بالقرب من جزر شيتلاند.وجاء في المنشور أن "الفرقاطة من الطراز 23 جاهزة لتتبع أي سفن وغواصات روسية تعود إلى الوطن للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي (الذي يحتفل به) في 7 يناير/ كانون الثاني 2022".يشار إلى أن HMS Westminster تم إطلاقها في عام 1992، وفي عام 2014 تم تحديثها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فرقاطة بريطانية تتجسس على السفن الروسية في بحر الشمال 06:00 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 06:20 GMT 26.12.2021)
أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن الفرقاطة البريطانية HMS Westminster موجودة في بحر الشمال وهي مستعدة لتتبع عودة السفن والغواصات الروسية إلى القاعدة البحرية في سيفيرومورسك.
وبحسب الصحيفة، فإن الفرقاطة في "حالة تأهب قصوى" بالقرب من جزر شيتلاند.
وجاء في المنشور أن "الفرقاطة من الطراز 23 جاهزة لتتبع أي سفن وغواصات روسية تعود إلى الوطن للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي (الذي يحتفل به) في 7 يناير/ كانون الثاني 2022".
يشار إلى أن HMS Westminster تم إطلاقها في عام 1992، وفي عام 2014 تم تحديثها.