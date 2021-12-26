قرارات بريطانية صارمة لمكافحة العنصرية في الملاعب

قالت وزيرة داخلية بريطانيا، بريتي باتيل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم، عبر الانترنت سيمنعون من حضور أي مباراة لمدة تصل إلى 10 أعوام، طبقا للقوانين الجديدة.هذا وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد أصدر بيانا ذكر فيه بحزن "سلسلة الأحداث العنصرية التي وقعت مؤخرا في كرة القدم"، وأظهر قوة كبيرة في إعلان أنه "يجب القضاء عليها نهائيا".وأوضح إنفانتينو، في بيانه: "لقد كان محزنا للغاية رؤية سلسلة من الأحداث العنصرية خلال الأيام الأخيرة. فحقيقة هذا أمر غير مقبول. فالعنصرية ليس لها أي مكان في كرة القدم ولا في المجتمع أيضا"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.وأضاف: "فيفا في صف برينس جوانو (لاعب أميان) وكاليدو كوليبالي (لاعب نابولي) ورحيم ستيرلينج (لاعب مانشستر سيتي) وداني روز (لاعب توتنهام) وفي صف أي لاعب أو مدرب أو مشجع أو أي شارك في مباراة لكرة القدم وعانى من العنصرية سواء على المستوى الاحترافي أو الترفيهي. يجب القضاء على العنصرية نهائيا".وأكد رئيس فيفا: "لقد أدخلنا في مسابقاتنا ما يسمى بـ(الإجراء ذي الثلاث خطوات) والذي يسمح للحكام بإلغاء المباراة حال حدوث حالات تمييز أو عنصرية".
جددت السلطات البريطانية عزمها مواصلة التصدي لجميع الإساءات العنصرية التي تستهدف لاعبي كرة القدم، من خلال تطبيق قوانين جديدة صارمة في حق المدانين مع بداية العام المقبل.
قالت وزيرة داخلية بريطانيا، بريتي باتيل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، إن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم، عبر الانترنت سيمنعون من حضور أي مباراة لمدة تصل إلى 10 أعوام، طبقا للقوانين الجديدة.
وأضافت باتيل: "شهدنا صدور إساءات عنصرية عبر الانترنت، ولا بد من معاقبة هؤلاء المسؤولين عن الإساءات العنصرية الفظيعة، والتعديلات القانونية ستضمن منعهم من حضور مباريات كرة القدم".
هذا وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد أصدر بيانا ذكر فيه بحزن "سلسلة الأحداث العنصرية التي وقعت مؤخرا في كرة القدم"، وأظهر قوة كبيرة في إعلان أنه "يجب القضاء عليها نهائيا".
وأوضح إنفانتينو، في بيانه: "لقد كان محزنا للغاية رؤية سلسلة من الأحداث العنصرية خلال الأيام الأخيرة. فحقيقة هذا أمر غير مقبول. فالعنصرية ليس لها أي مكان في كرة القدم ولا في المجتمع أيضا"، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وأضاف: "فيفا في صف برينس جوانو (لاعب أميان) وكاليدو كوليبالي (لاعب نابولي) ورحيم ستيرلينج (لاعب مانشستر سيتي) وداني روز (لاعب توتنهام) وفي صف أي لاعب أو مدرب أو مشجع أو أي شارك في مباراة لكرة القدم وعانى من العنصرية سواء على المستوى الاحترافي أو الترفيهي. يجب القضاء على العنصرية نهائيا".
وأكد رئيس فيفا: "لقد أدخلنا في مسابقاتنا ما يسمى بـ(الإجراء ذي الثلاث خطوات) والذي يسمح للحكام بإلغاء المباراة حال حدوث حالات تمييز أو عنصرية".